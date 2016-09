Gibson gör film igen: "Som att ta på sig gamla skor"

Mel Gibson under årets filmfestival i Venedig. Foto: Ettore Ferrari/AP

Han har hunnit bli 60 år gammal och har ett buskigt grått skägg som han sitter och snor fingrarna i. Kanske fruktar han att det ska bli frågor om de skandaler han varit inblandad i under de senaste åren. Under hela intervjun står en PR-kvinna precis runt hörnet och lyssnar, redo att gripa in om samtalet tar en oönskad vändning.

"Hacksaw Ridge" går upp i Sverige i mitten av november och det blir anledning att återkomma mer specifikt till den då. Det är ett krigsdrama om pacifisten Desmond T Doss som stred för amerikanerna i andra världskriget. Inspelningen ägde rum i Australien och Gibson tillbringade ett år i sitt gamla hemland efter att ha varit bosatt i Los Angeles i flera decennier.

– Det var fantastiskt att komma tillbaka. Det kändes som att ta på sig ett par gamla skor. Jag träffade gamla skolkompisar och kunde konstatera att vi alla har blivit rynkiga. Och jag kunde träffa dem och be om ursäkt.

Be om ursäkt för vad?

Han skrattar.

– För vad som helst. Jag tycker om att be om ursäkt. Jag kan be om ursäkt till dig nu för det kommer säkert att hända någonting i framtiden som motiverar det.

Gibson slog igenom med "Mad Max"-filmerna och jag frågar honom vad han tyckte om George Millers "Mad Max: Fury Road" som kom förra året.

– Jag älskade den. Jag älskar George. Han är en fantastisk filmskapare som jobbar med det visuella. Jag såg den med honom i Los Angeles och jag skrattade. Han frågade: "Vad skrattar du åt". "You are a sick fuck", sa jag. Det gillade han.

Mel Gibson är främst känd som skådespelare snarare än som regissör. På frågan om det är någon filmskapare han skulle vilja jobba med svarar han:

– Martin Scorsese. Det var nära. Han ville att jag skulle göra den roll som Jack Nicholson senare gjorde i "The Departed". Men det gick inte. Jag regisserade "Apocalypto" precis då.

Framför sig har han nu bland annat fortsättningen på den omdiskuterade "The Passion of the Christ".

– Vi jobbar på manuset. Fast är det en fortsättning? Ja, det är det väl.

Innan dess ska han regissera någonting annat, men inte med sig själv i huvudrollen.

– Sådant orkar man med när man är ung. Inte när man har fyllt 60.