Mediegrannar: Kreml vill tysta den svenska debatten

Det ryska desinformationskriget mot Sverige tar sig ständigt nya uttryck. I Sveriges Radios lördagsmagasin Konflikt speglades ambitionen att sänka tonläget så att inte relationerna skadas.

Estlands utrikesminister Marina Kaljurand har avgått för att bli landets nya president. Foto: Bebeto Matthews / TT NYHETSBYRÅN

Kaljurand kan bli Estlands president

Estlands utrikesminister Marina Kaljurand meddelade på fredagen sin avgång. Det innebär att hon som väntat går in i presidentvalskampanjens andra omgång sedan parlamentet inte kunnat enas om en majoritet för övriga kandidater. Enligt en opinionsmätning har hon stöd av flest elektorer i den församling som möts den 24 september, tätt följd av Reformpartiets Siim Kallas, f d EU-kommissionär.

Det klagas på högt tonläge om Ryssland

Lördagens Konflikt i Sveriges Radio speglade på ett utmärkt sätt en aspekt av det ryska informationskriget mot Sverige; Kreml vill dämpa den svenska kritiken mot Rysslands aggressioner. Sven Hirdman instämde: vi bör sänka tonläget för att inte skada Sveriges förbindelser. Annars är programmet värt en timmes lyssning för Johanna Meléns reportage från Moskva och Martin Kraghs kommentarer.

Tidskriften Filters chefredaktör Mattias Göransson försvarar i programmet sin artikel till stöd för den ryska trollfabriken med att man ville ”provocera”, en dålig utgångspunkt för undersökande journalistik som yttrar sig i att man i det senaste numret jämställer det svenska försvaret och myndigheter med Putins propagandalögner.

Sverige ett mål för rysk desinformation

Det är väl känt att Sverige är ett målland för rysk desinformation. New York Times uppmärksammar fenomenet med hjälp av bland andra Aftonbladets t f politiske chefredaktör Anders Lindberg.

Kriget riktas mot ditt hjärta och hjärna

Minns Hitler-propagandans antisemitism och Sovjetårens barnindoktrinering, manar Sydsvenskans Heidi Avellan som har läst Vilseledning, Stefan Olssons studie av ryska kampanjer i svenska medier, ny bok i veckan från Timbro.

Desinformatsia inför det ryska valet

Tonen hårdnar i de ryska medierna inför parlamentsvalet den 18 september. Resultatet är förstås redan klart men ändå ska oppositionella röster tystas och valövervakningen hejdas. Ett särskilt mål för det senare är den oberoende organisationen Golos som i Kremlmedia utpekas som utländsk agent, här i en ”dokumentär” som sägs avslöja dess hemligheter. (För den som inte kan ryska, välj automatöversättningen till engelska). Golos hävdar att inslaget är förfalskat med hjälp av säkerhetstjänstens manipulationer.

Uzbekistan: Vad händer efter Karimov?

Centralasienkännaren Torgny Hinnemo följer på sin blogg Mellan Minsk och Samarkand utvecklingen i denna del av världen, underbevakad i svenska medier. Rustam Azimov och Rustam Inoyatov kan vara namn värda att lägga på minnet när det gäller kampen om successionen. Eller har Kreml andra kandidater?

Glöm GAL-TAN, det är FET-PIN som gäller

Statsvetaren Henric Oscarsson, GAL-TAN-modellens upphovsman, har fått konkurrens när det gäller att förklara den ideologiska dimensionen i svensk politik. Patrik Oksanen förklarar i HelaHälsingland varför valet gäller Frihandel-Europa-Transatlantism å ena sidan, mot Protektionism-Isolationism-Nollsummespel (FET-PIN) å den andra.

Tolgfors vrider debatten åt rätt håll

Seriös analys vrider Natofrågan bort från populismen från Nej-sidan tror Daniel Persson i Gotlands Allehanda som har läst Sten Tolgfors bok Sverige i Nato (Timbro). Även Lars Ströman i Nerikes Allehanda välkomnar Tolgfors bok.

Seminariet där boken presenteras finns på nätet.

Tolgfors själv påpekar i Dagens Industri att USA inte har utfärdat några försvarsgarantier för Sverige, det ges bara Natomedlemmar, apropå Joe Bidens uttalanden under Sverigebesöket.

Det brinner i Stockholm

I östgötska Corren skriver Christian Dahlgren på ledarplats om vad som händer om kriget kommer till Sverige. Inte bara huvudstaden drabbas, även Gotland och Blekinge dras in i ryska aktioner för att lamslå landet och säkra kontrollen av Östersjön.

Christoffer Fjellner: TTIP lever

Att en del politiker i Europa vill stoppa frihandelsprocessen med USA innebär inte att TTIP-avtalet är dött, tror EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner (M) i Svensk Tidskrift. Men bristen på socialdemokratiskt ledarskap i frågan är oroande.

Erdogans polisstat nu även på export

Turkiet har 6 000 spioner och agenter i Tyskland, hävdar den tyska tidningen Die Welt. Enligt nyhetsbrevet Intelnews är det fler än antalet Stasioperatörer i Västtyskland före Murens fall.

Citatet

”Ryska regeringen tror uppriktigt att Silicon Valley var ett amerikanskt regeringsbeslut. De förstår inte att man inte kan åstadkomma innovation på det sättet.”

Kjell A Nordström, professor vid Handelshögskolan, förklarar varför den ryska vetenskapsbyn Skolkovo blivit ett fiasko. (DN 26/8)

Långläsning

Edward Lucas vid The Economist och Peter Pomerantsev vid Legatum Institute har publicerat en ny studie om hur det ryska informationskriget skördar framgång i väst: Winning the information War (Center for European Policy Analysis, augusti 2016).

