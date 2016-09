Medeldistans ett svenskt trumfkort i Finnkampen

Damer, 100 meter: Susanna Kallur, Falun, Khaddi Sagnia, Ullevi, Elin Östlund, Örebro, 200 m: Pernilla Nilsson, Malmö, Gladys Bamane, Spårvägen, Malin Ström, Bollnäs, 400 m: Matilda Hellqvist, Ullevi, Lisa Duffy, Hässelby, Pernilla Tornemark, Malmö, 800 m: Lovisa Lindh, Ullevi, Anna Silvander, Lidingö, Hanna Hermansson, Tureberg, 1500 m: Anna Silvander, Lovisa Lindh, vakant plats, 5000 m: Meraf Bahta, Hälle, Maria Larsson, Örgryte, Cecilia Norrbom, Spårvägen, 10000 m: Malin Liljestedt, Spårvägen, Louise Wiker, Hässelby, vakant, 3000 m hinder: Charlotta Fougberg, Ullevi, Frida Kristiansson, Örgryte, vakant, 100 m häck: Susanna Kallur, Elin Westerlund, Spårvägen, Amanda Hansson, Hässelby, 400 m häck: Hanna Palmqvist, Mölndal, Sofia Johnsson, Hässelby, Johanna Holmén Svensson, Ullevi, höjd: Sofie Skoog, Göta, Ebba Jungmark, Mölndal, Emma Green, Örgryte, stav: Angelica Bengtsson, Hässelby, Michaela Meijer, Örgryte, Lisa Gunnarsson, Hässelby, längd: Khaddi Sagnia, Erica Jarder, Spårvägen, Malin Marmbrandt, Västerås, tresteg: Jasmin Sabir, Hammarby, Fanny Ernestam, Örebro, Malin Marmbrandt, kula: Fanny Roos, Athletics 24 Seven, Maria Nilsson, Orient, Frida Åkerström, Huddinge, diskus: Fanny Roos, Sofia Larsson, Ullevi, Anna Karlsson, Motala, slägga: Tracey Andersson, Ullevi, Marinda Petersson, Malmö, AIIda Storm, Hässelby, spjut: Anna Wessman, Växjö, Sofi Flink, Västerås, Elisabeth Höglund, Göta, 4x100 m: Elin Östlund, Pernilla Nilsson, Gladys Bamane, vakant, 4x400 m: Matilda Hellqvist, Lisa Duffy, Pernilla Tornemark, Ebba Svantesson, Ullevi.

Herrar, 100 meter: Tom Kling Baptiste, Huddinge, Odain Rose, Umeå, Austin Hamilton, Malmö AI, 200 m: Johan Wissman, Hässelby, Tom Kling Baptiste, Felix Svensson, Mölndal, 400 m: Erik Martinsson, Gefle, Felix Francois, Örgryte, Dennis Forsman, Ullevi, 800 m: Kalle Berglund, Spårvägen, Andreas Kramer, Sävedalen, Johan Rogestedt, Stenungsund, 1500 m: Johan Rogestedt, Jonas Leanderson, Malmö, Kalle Berglund, Spårvägen, 5000 m: Suldan Hassan, Ullevi, Jonas Leanderson, Staffan Ek, Huddinge, 10000 m: David Nilsson, Högbo, Anton Danielsson, Malmö, vakant plats, 3000 m hinder: Emil Blomberg, Hässelby, Elmar Engholm, do, Hässelby, Vidar Johansson, Sävedalen, 110 m häck: Anton Levin, Malmö AI, Alexander Brorsson, Athletics 24 Seven, Marvin Tay, Spårvägen, 400 m häck: Isak Andersson, Upsala, Jonathan Carbe, Örgryte, Alexander Lundskog, Ullevi, höjd: Andreas Carlsson, Ymer, Mehdi Katib, Hammarby, Philip Frifelt Lundqvist, Göta, stav: Oscar Jansson, Ullevi, Filip Gyllensten, Kville, Markus Nilsson, Högby, längd: Michel Tornéus, Hammarby, Andreas Carlsson, Ymer, Johan Taléus, Eskilstuna, tresteg: Erik Ehrlin, Hammarby, Mathias Ström, Örgryte, Michel Tornéus, kula: Niklas Arrhenius, Spårvägen, Daniel Ståhl, do, Wictor Petersson, Malmö, diskus: Daniel Ståhl, Axel Härstedt, Malmö, Niklas Arrhenius, slägga: Mattias Lindberg, Skellefteå, Oscar Vestlund, Göta, Elias Håkansson, Spårvägen, spjut: Kim Amb, Bålsta, Gabriel Wallin, Södertälje, Jiannis Smalios, Örebro, 4x100 m: Tom Kling Baptiste, Austin Hamilton, Jacob Ewertz, Hammarby, Erik Hagberg, Upsala, 4x400 m: Erik Martinsson, Felix Francois, Dennis Forsman, Adam Danielsson, Ullevi.