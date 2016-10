Foto: Anders Ahlgren / Svenska Dagbladet

Olika falla ödets lotter: samma dag som Anders Borg kom ut som ledarskribent (jo, det är sant – i SvD:s bilaga Affärslivet Finans) presenterade hans före detta partikollegor än en gång nya arbetsgrupper för ny moderat politik. Det senare uppmärksammades av skribenten Viktor Barth-Kron på Twitter: ”Livet är det som pågår medan Moderaternas arbetsgrupper sitter i sammanträde”.

Det är nu inte bara livet som pågår under dessa grupptimmar, även Sverige och omvärlden händer, utvecklas, förändras och letar sig framåt. Detta nygamla grepp, arbetsgrupper, är i sig inget fel men medan moderater bestämmer sig för vad de tycker och vilka reformer som behövs, förstärks och fördjupas ju de problem samma grupper ska söka lösningarna på.

Med tanke på gruppernas angelägna och dagsaktuella uppgifter som trygghet, brottslighet, socialförsäkringar, integration och jobb borde Moderaterna dock inse att reformbehovet är tämligen akut. Ändå underströk partiledaren vid presentationen att det finns gott om tid eftersom valet ligger två långa år framåt i tiden.

Politikens tidshorisont verkar påtagligt dubbel. Antingen är fokus enkom dagens mediala agenda, vad tycks och vad spelas ut, eller så är fokus en bit fram, september 2018. Men det är, försiktigt uttryckt, mer bråttom än så.

Arbetsgrupperna ska vara färdiga om ett år. Och man kommer under tiden att ”vända på stenar”. (Varför, oh varför, tror alla politiker att politiska svar finns under stenar?)

Om man struntade i stenarna och i stället gick till sina grundläggande värderingar, de man talar om i större sammanhang, skulle man mycket väl hinna presentera ett och annat redan om ett par veckor. För som alla terapeutiska och andliga vägledare ständigt påpekar – innerst inne vet vi. Det är bara ett visst omak att effektuera insikten, stöta den mot andra och stå pall kritiken.

Elisabeth Svantesson ska leda gruppen med uppgift att titta under arbetsmarknadsstenarna. Det vill säga, hur kommer fler fortare in på arbetsmarknaden, och hur blir så många som möjligt självförsörjande. Det har alltid varit en viktig fråga, men har fått ny omfattning i och med immigrationen och är viktigare än någonsin.

Socialdemokrater och vänstern rör sig inte en tum. Man vägrar kritisera arbetsmarknadens regelverk och upprepar med en dåres envishet att modellen fungerar. Allt som behövs är ändringar på marginalen, som 5 000 ”avlastningstjänster”, och att näringslivet tar ansvar. Mikael Damberg sade så sent som i SVT Agenda (16/10) att det inte är värt att möjliggöra för jobb med lägre ingångslöner och enklare anställningsformer, eftersom det riskerar sänka löneläget för dem som redan har jobb.

Sossar har med tiden blivit mästare på att försvara dem som är innanför mot dem som står utanför och vill in. De har dessutom mage att kalla sig solidariska, öppna för förändringar och påtala delandets lov.

Mot dessa falska öppenhetsprofeter behövs en borgerlighet som står för något annat. Som påpekar orimligheterna och bryter de ordningar som ständigt stänger ute. Varför man tvekar, och irrar runt bland stenar för att finna det många redan vet, är gåtfullt. Anders Borg nämner det inte i sin ledare, men så fort han lämnat regeringskansliet påtalade han arbetsmarknadens dysfunktionella drag.

Jag slår vad om att Svantesson och övriga också vet det och hoppas att de inte behöver ett kneg hos Världsbanken för att kunna säga det. Innerst inne vet man redan vad som egentligen krävs.