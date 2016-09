Meat Loaf: Jag mår bra

Det var under en spelning i kanadensiska Edmonton som Meat Loaf plötsligt föll ihop på scengolvet mitt under en konsert.

– Det var bara uttorkning. Jag chockades av att det spreds runt världen så där. Det finns många viktigare nyheter än mig, jag mår bra, säger han.

Samtidigt medger 68-åringen att hälsan hindrar honom från att upprepa yngre tiders energifyllda scenshower.

– Jag har opererat ett knä. Jag brukade springa runt på scenen och det kan jag inte längre, Det gör mig galen, erkänner han.

Meat Loaf säger också att han tror att hans nya album "Braver than we are" kommer att bli hans sista.