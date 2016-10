Ut med invandrarna! Foto: Ben Birchall

Den brittiska Brexit-debatten före den 22 juni kom att handla om många saker.

En linje som flera ledande Brexit-förespråkare drev handlade om att Storbritannien skulle ta ett steg mot en mycket liberalare ekonomi.

Men vad handlade det egentligen om?

Det finns en mening i Theresa Mays tal igår som pekar på det helt centrala i folkomröstningsresultatet:

We are not leaving the European Union only to give up control of immigration again.

Frågan om arbetskraftsrörlighet är alltså inte en fråga som finns med på den brittiska regeringens förhandlingsbord.

De som hävdat att folkomröstningen i grunden var en folkomröstning om invandring har haft rätt.

Det är denna hårda nationalisms återkomst som ledde till folkomröstningsbeslutet.

Det är självklart att de förhandlingar som David Cameron bedrev med resten av EU saknade förutsättningar att leda till att en av EUs fyra friheter försvann. Den fria rörligheten är ju helt central i en liberal ekonomi.

Konsekvenserna för EU kommer vara minst lika bekymmersamma som de kommer att bli för Storbritannien.

Liberalismens död är kanske inte riktigt här ännu, men om man ser Brexit i samma kontext som den amerikanska presidentvalrörelsen finns det anledning vara bekymrad - särskilt för ett litet land (befolkningsmässigt) som Sverige.

Mycket av vårt välstånd har byggts på en alltmer liberaliserad världsekonomi.

Nu kommer den dörren kanske efterhand att stängas.

Att bara handla med oss själva är inget riktigt attraktivt perspektiv.

I Storbritannien har folkomröstningen följts av en våg av hat och övergrepp mot invandrare.

Folket har talat.