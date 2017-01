May under press inför tal i Davos

Storbritanniens premiärminister Theresa May utanför sitt residens, 10 Downing Street, i London tidigare under veckan. Foto: Matt Dunham/AP/TT

Nu ska Theresa May försöka övertyga makteliten i Davos om att Storbritannien även i framtiden är öppet för samarbete.

I sitt stora brexittal i tisdags gjorde den brittiska premiärministern klart att Storbritannien efter EU-utträdet ska ha "full kontroll" över sina gränser och inte längre kommer att vara en del av EU:s inre marknad.

– Hellre ingen uppgörelse alls för Storbritannien än en dålig uppgörelse, sade May.

Annons X

Bedömare såg talet som en bekräftelse på att landet tänker sig en "hård" sorti ur unionen. Och högt uppsatta EU-politiker har signalerat att de kommande brexitförhandlingarna nu blir oerhört tuffa.

– Det kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt svåra förhandlingar eftersom Storbritannien kommer att behöva ses som ett tredjeland, vilket vi inte är vana vid. Men vi ska göra det bästa av det, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Efter Mays tal har även flera storbolag, däribland bankjättarna HSBC och UBS, meddelat att de står redo att flytta jobb från London till närliggande EU-länder.

Premiärministern är alltså under viss press när hon nu ska möta den globala eliten inom ekonomi och politik, under Världsekonomiskt forums årsmöte i schweiziska Davos. I sitt tal under förmiddagen väntas hon, enligt brittiska medier, göra sitt bästa för att övertyga åhörarna om att Storbritannien är samarbetsvilligt och öppet för affärer även efter EU-utträdet.

Theresa May väntas också, enligt BBC, sätta fokus på de människor som påverkats negativt av globaliseringen och, skriver The Guardian, signalera att hon vill stärka banden med handelspartner utanför EU.