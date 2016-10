Lurar Ukip? Foto: Ben Birchall

Theresa Mays tal på det brittiska torypartiets konferens gör högerextremistiska Ukip upprörda:

If you looked at Theresa May's speech today, it was really Nigel Farage giving a speech.

Det säger en av UKIPs finansiärer.

Theresa May och Donald Trump tycks eniga om var man vinner val framöver.