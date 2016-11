May i Indien för att prata brexit

– Vi vill säkerställa att Storbritannien förblir ett av de mest attraktiva länderna i världen att göra affärer med och investera i, säger May enligt BBC.

Under besöket har Indiens premiärminister Narendra Modi antytt att brittiska universitet bör ta emot fler indiska studenter, och May har berättat att Storbritannien kommer att göra det lättare för indiska affärsmän att resa till landet. May har dock sagt nej till en generell visumlättnad för indier, och hänvisat till att 90 procent av visumansökningarna från landet redan godkänns.

Indien var en brittisk koloni fram till självständigheten 1947.