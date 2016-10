Matthew kan orsaka skador för 50 miljarder dollar

En familj anländer till ett Röda Kors-center. Foto: Douglas R. Clifford / AP

NEW YORK. Med vindar på uppåt 210 kilometer i timmen drar Matthew, som sent på torsdagen var en kategori 4-orkan, in över Floridas ostkust på fredagen där den väntas orsaka skador för mångmiljardbelopp i dollar. En uppskattning av nyhetsbyrån Bloomberg indikerar att orkanen kan generera skador på 50 miljarder dollar.

Katrina, som orsakade svåra översvämningar i New Orleans med omnejd 2005, är USA:s hittills kostsammaste orkan med skador för 154 miljarder dollar, som jämförelse. Dessförinnan beräknas orkanen Andrew 1992 har varit den mest förödande.

Minst 2 miljoner invånare längs östkusten har uppmanats att evakuera kustnära distrikt inför att Matthew når land. Men från exempelvis Jacksonville, i nordöstra Florida, kom tv-bilder på torsdagskvällen som indikerade att många valt att försöka rida ut stormen i sina hem, åtminstone än så länge.

Även i Georgia och South Carolina norrut längs ostkusten var evakueringar på gång under torsdagen. Motorvägar hade ställts om så att all trafik leder västerut bort från kusten.

Nödläge är utlyst i Florida, South Carolina och delar av Georgia. Sedan midnatt lokal tid är utegångsförbud utlyst i delar av Florida.

Svenska Emma Bergsell, 19, från Kalmar befinner sig just nu i Tampa på Floridas vstkust dit hon evakuerats.

– I tisdags kväll åkte vi till olika affärer för att fylla på förråden. Men vattnet var redan slut. Folk blir som galna och vid bensinstationerna står det typ 40-talet med bilar och ska tanka. Men bensinen är slut nu också, berättar hon för 24kalmar.se.

Presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton har ställt in allt kampanjande i Florida. Kampanjerna var under torsdagen sysselsatta med att flytta personal och utrustning bort från de hotade områdena.

Clinton har vädjat till Floridas guvernör, republikanen Rick Scott, för mer tid att hinna få väljare registrerade inför valet den 8 november, en vädjan som Scott tycks ha avfärdat, enligt nyhetsbyrån AP.

Trumps kampanj beslutade att dra tillbaka all sin Clinton-kritiska tv-annonsering. Florida betraktas som en måste vinna-delstat för Republikanernas presidentkandidat.

Exakt vilken bana Matthew tar var en aning oklart sent på torsdagen östkusttid. Det finns en chans att orkanen drar sig norrut längs en mera ostlig bana och i så fall missar Floridas ostkust. Men den kan även hamna mera västerut och i så fall dundra in rakt över land.

Sent på torsdagen väntades Matthew nån land idag, fredag, i höjd med NASA:s rymdbas Cape Canaveral några mil norr om Miami.

Det finns också en möjlighet att orkanen passerar norrut, bara för att sedan göra en 270-graderssväng och attackera Florida en gång till österifrån, säger meteorologer till nyhetsmagasinet Time.