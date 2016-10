"Matrosen och stjärnan" av R W Fassbinder, som nu har svensk nypremiär, är hans mest otämjbara film. Detta sönderslitna bildspel kommer att förbli hotfullt för dem som vill ha ordning och reda i konsten och fantasin.

UNDER STRECKET

Denna understreckare publicerades ursprungligen i SvD den 13 maj 1997.

När Rainer Werner Fassbinder dog 10 juni 1982 lämnade han en färdiginspelad men inte färdigredigerad långfilm efter sig: "Querelle", en filmatisering av Jean Genets roman "Querel de Brest" från 1947. I Sverige fick filmen vid sin Stockholmspremiär i februari 1984 romanens svenska namn Matrosen och stjärnan. Fassbinder hade själv i intervjuer kort före sin död utnämnt filmen till "mitt viktigaste verk" och romanen den byggde på till "världslitteraturens mest radikala".

Även om sådana uttalanden naturligtvis visade en konstnär förälskad i sitt pågående arbete, pekade de djupare än så. Nu, femton år efter Fassbinders död, när hans filmer gjorts brett tillgängliga via videodistribution och retrospektiva serier (en stor sådan har just avslutats vid New Yorks Museum of Modern Art), och uttolkats som ingen annan tyskspråkig regissör efter andra världskriget, får Fassbinders ord sin rätta innebörd: "Matrosen och stjärnan" är Fassbinders viktigaste film, inte för att den är den "bästa", utan för att den är den vildaste, mest otämjbara. Den har inte gått att lägga till rätta med hjälp av uttolkningar; den är fortfarande alltför motsägelsefull och oroande - kaotisk och förvirrad, menar säkert många - för att någonsin bli en klassiker. När filmen nu har sin svenska nypremiär måste det för förstagångsåskådarna till denna närmast obeskrivbara film vara som att inlåta sig på den grymmaste blindträff. Här finns ytligt sett inga likheter med någon annan film, allra minst någon tidigare av Fassbinder själv.

Uniciteten hos "Matrosen och stjärnan" är på sätt och vis en ironisk egenskap, eftersom ett väsentligt tema i filmen är att likheter och stereotypier utgör kulturens grund; lagen, begäret och det sociala samspelet bygger på mönstret, rollen, den färdigfabricerade identiteten. Ingen vej går udenom kulturens bilder. Fassbinder använde sig alltid av speglar i sina filmer och i "Matrosen och stjärnan" är de ibland komiskt många. Oftast handlade speglarna hos honom just om hans karaktärers desperata sökande efter en självbild att hålla sig till i tillvaron. I "Matrosen och stjärnan" driver han den självsökande tematiken längre än i någon tidigare film; huvudpersonen matrosen Querelle sägs i filmens början vara "i fara att finna sig själv". Och detta blir sedan filmens röda tråd, åskådliggjord på ett så intrikat och labyrintiskt vis med åtskilliga sidohandlingar och bipersoner att det är lätt att förlora den.

Annons X

Det Querelle finner i sitt sökande efter sig själv är sin egen avgrundslika brist på identitet. Att möta sig själv är i Fassbinders version att möta sin motsägelsefullhet och förvirring, ett kaos av kärlek och hat. Som Fassbinder tolkar Genet är romanen en slutpunkt för den romantiska eran, den som inleds med föreställningar om människans naturliga och inneboende goda väsen, en föreställning som bland annat tar sig uttryck i den tidiga 1800-talsmyten om Kaspar Hauser. Just Kaspar Hauser är en upplysande jämförelse om vi vill förstå Querelle; han var det ursprungliga och ociviliserade hittebarnet vars godhet inte behövde kulturen. Kanske gick han i stället under när han tvingades in i kulturens tvångströja.

När den österrikiske författaren Peter Handke på 1960-talet gjorde en pjäs av Kaspar Hauser-sagan vände han på den ursprungliga romantiska tanken. Hos Handke är Kaspar från början helt tom; det enda han bär med sig in i livet är orden: "Jag vill vara en sådan människa en annan en gång var". Orden skulle kunna stå som en sammanfattning av åtskilliga av Fassbinders karaktärer, upptagna som de är av bilder av hur andra vill att de ska vara. Och Querelle är en Kaspar Hauser i just Handkes ickeromantiska mening: han är ingenting "från början" utan blir till först i andras ögon.

Vi möter honom när han med sitt fartyg Hämnaren kommer till den franska hamnstaden Brest; det är om hans våldsamma och erotiska framfart bland männen i land som berättelsen sedan handlar. Men Querelle föds i historien inte som egen person av kött och blod utan som just bild: redan innan vi har fått en skymt av honom ser bordellmamman Lysiane honom i sina tarokkort som en farlig demon. Och marinofficeren Seblon förälskar sig i Querelle och ser honom också som en bild: den idealiserade sjömannen, fri, stark och suverän, den fulländade manligheten förkroppsligad. Querelle är ett av otaliga Fassbinderexempel på den groteska skillnaden mellan bilden av en person och hur det verkligen förhåller sig. Men det tillhörde det storslagna med Fassbinder att han förmådde berätta i ett slags dubbelbelysning: han vävde samman fascination med distans, erotisk hetta med kyligt iakttagande, besatthet med desillusion. Vi ser Querelle både med ögonen hos dem som förälskar sig i honom och med ett slags bortomblick, blicken hos en som genomskådat allt.

Fassbinders säregna gestaltningsmetod, en stil som erotiserade samtidigt som den knivskarpt iakttog (de som ogillar Fassbinder kallar den ofta "kylig") hade han lärt från en rad av de mest formmedvetna europeiska och amerikanska filmarna: Stroheim och Sternberg, Visconti och Sirk, Godard och Straub. Alla hade de gemensamt med Fassbinder att deras visuella överdåd var strängt disciplinerat. I en understreckare den 2/2 1992 försökte jag beskriva Fassbinders formspråk genom hans konsekventa användning av musik och ljussättning, kamerarörelser och skådespelarnas kroppar. Alla fyra hade till syfte att skapa dubbelheten av fascination och distans, engagemang och kontemplation. Och i en senare understreckare den 8/2 1995 skrev jag om vad jag uppfattar som grunden för hans film- och teaterfiktioner: de har karaktären av rituella offerdramer, åskådliggöranden av utstötning, offer och död inom ramen för slutna sociala kontexter (den borgerliga familjen som i "Effi Briest", den homosexuella subkulturen som i "Frihetens nävrätt", den radikala vänstern som i "Mamma Küster" och "Den tredje generationen").

Aldrig har Fassbinder varit mer upptagen av offertemat än i "Matrosen och stjärnan". Offer och våld estetiseras och ritualiseras som i ingen tidigare film. I filmens svindlande vackra rum, mästerstycken av scenografi, skapar Fassbinder vad som närmast liknar romerska arenor av kämpande och åskådare. Querelle och hans bror Robert åstadkommer med sina cirkelrörelser vid sin knivduell en sådan rituell arena. När Querelle tar livet av kamraten Vic gör han det i en estetiserad slakt där offret agerar med ett obehagligt och lugnt samförstånd. Och när Querelle så till sist löpt linan ut och gjort nästan allt som en människa kan tänkas göra - mördat, ljugit, svikit och förrått, men samtidigt också låtit sig älskas och själv försökt älska - kastar han sig i armarna på löjtnant Seblon i ett slags erotisk-religiös yrsel med orden: "Jag kommer aldrig att få frid förrän du tar mig. Det måste ske så att jag efteråt kan ligga i ditt sköte som en död Jesus".

Orden, en slutpunkt i historien om Querelle, visar hur han lever i bilder och egentligen bara där, Querelle är bilders fånge och alla hans handlingar är till för att överensstämma med närmast arketypiska sådana (Sjömannen, Knivmördaren, Den rövknullade, Den Förgörande Ängeln, Jesus). Berättelsen om Querelle kompliceras av att alla andra personer i den lever i bilder, ser sig själva och inte minst Querelle i form av pregnanta, våldsamma och lustfyllda stereotypier. Detta finns redan hos den bildberusade Genet, men Fassbinder bygger på Genets bildvärld med sin egen. Så exempelvis betraktar löjtnant Seblon Querelle på båtdäcket samtidigt som han bläddrar i en bok med reproduktioner av Michelangelos "David". Och Seblon finner ett uttryck för sin kvinnlighet och sin ensamhet genom en målning av Edward Hopper, "Hotellrum", där en kvinna sitter på en säng med en bok i handen. Men det viktigaste tillägget till Genets bildflora av änglar, matroser och machomän gör Fassbinder genom att använda en ikonografi hämtad från Tom of Finland. Den homoerotiske finländske tecknaren, som själv inte såg sig som konstnär utan som pornografiker, är upphovsmannen till stiliserade och effektfulla framställningar av macho- och läderbögar. Fassbinders "Matrosen och stjärnan" är Genet sedd genom Tom of Finlands ögon och Brad Davis valdes till rollen som Querelle inte bara för sin roll i filmen "Midnight Express" utan för sin likhet med Toms mansideal.

Till "bilderna" i filmen hör också de diktstrofer från Oscar Wildes "The Ballad of Reading Gaol" som Jeanne Moreau i rollen som Lysiane sjunger i filmen: "Each man kills the thing he loves..." I den mån Fassbinders film snuddar vid klassikerstämpeln är det just genom den vackra och vemodiga sången, tonsatt i ett oförglömligt schlageridiom av Peer Raben. I filmen blir den en känslomässig vilopunkt i allt det extrema, groteska, mardrömslika, klaustrofobiska, apokalyptiska. Sången står för ett slags sans, liksom för en sanning bortom männens delirium av makt och erotik. Hade det inte varit för den klarsynte och utanförstående Seblon hade man kunnat säga att sanningen i "Matrosen och stjärnan" är en kvinna.

Nu är det just skildringen av manligt och kvinnligt och av homosexualitet som redan från början gjorde filmen kontroversiell. Det har funnits olika hållningar till homosexualiteten i filmen. Många homosexuella tog redan vid filmens premiär i Venedig i augusti 1982 avstånd från den för dess framställning av homoerotik som negativ och destruktiv. Fassbinder själv förnekade att homosexualitet skulle vara ett tema i filmen; i stället handlade den utopiskt om en människa som beger sig ut i samhällets yttersta utkanter och där försöker skapa sig en identitet. Querelle försöker "än en gång ta sig själv i bruk", sa Fassbinder dagen före sin död till filmens producent Dieter Schidor, som också spelar Vic i filmen. Dunkla ord som knappast varit till någon hjälp för förståelsen av filmen. Ett annat synsätt har dansken Christian Braad Thomsen. I sin bok "Fassbinder - en resa mot ljuset" väljer han att praktiskt taget bortse från homosexualiteten och i stället med något slags schablonfreudianism se filmen som en oidipal konflikt mellan bröderna Querelle och Robert, en konflikt som ytterst gäller deras gemensamma mor. Det verkliga offret i filmen, menar han, är Lysiane.

Engelsmannen Richard Dyer har i sin bok "Now Your See It - Studies in Lesbian and Gay Film" (1990) siktet helt och hållet inställt på homosexualiteten. Men han försöker, kanske som ett uttryck för ett önsketänkande, lösa problemet med filmens destruktiva relationer männen emellan genom att en gång för alla etikettera det som produkten av det rådande sociala maktspelet. Männens känslomässiga förnekelse och självförnekelse härrör från internaliserade heterosexuella normer, menar Dyer. Man märker hos både Dyer och Braad Thomsen att ingen av dem tycker om filmen. I deras texter om denna film som handlar om utstötning, blir filmen själv märkligt nog i sista hand den utstötte.

Helt annorlunda förhåller det sig med amerikanen Steven Shaviro som i sin bok "The Cinematic Body" (1993) har åstadkommit den bästa analysen hittills av "Matrosen och stjärnan". Styrkan med Shaviro är att han utgår från sin egen fascination inför filmens erotiska och pornografiska stilisering och låter den leda vägen in i filmens labyrint. Men i likhet med Fassbinder själv har han distansens klarsyn: "Every event in Querelle must be registered doubly: as an instance of power and domination, but at the same time as a deeply arousing experience of passion and excitement, a heightening and quickening of life."

Shaviro försöker inte moraliskt ta avstånd från filmens framställning av erotik som en fråga om makt och underkastelse, utan ser den tvärtom som en konsekvens av "normal" sexualitet och de fantasier om ömsom kontroll och dominans, ömsom självuppgivelse och identitetsförlust som ingår där. Även om "Matrosen och stjärnan" är rotad i en homosexuell subkultur är den också riktad till heterosexuella män. Och han drar sig inte för att slå fast: "For Fassbinder as for Genet, virility is finally an imposture: a simulation that imposes itself upon the flesh and insinuates itself within an otherwise chaotic play of images and reflections."

Och samtidigt är det för att männen i "Matrosen och stjärnan" inte begränsar sig till att vara enbart män - både Genet och Fassbinder gör klart att männen i berättelsen måste uppfinna kvinnan inom sig därför att kvinnor är uteslutna ur deras värld - som speglingarna och bilderna blir just kaotiska. För med Querelle är det som med Erland i Viktor Rydbergs "Singoalla", han som ur sin ensamhet säger: "Min själ är full av sönderslitna bilder". Och "Matrosen och stjärnan", detta sönderslitna bildspel, kommer säkert att förbli hotfullt för alla dem som vill ha ordning och reda, i konsten och i fantasin.