Mathisen: "Det är fantastiskt"

Helsingborgs IF var blott tio minuter från att säkra sin allsvenska plats efter att Jordan Larsson satt 1–0 i kvalreturen mot Halmstads BK på Olympia. I det läget var ställningen 2–1 totalt till skåningarna.

Då klev den danske mittbacken Marcus Mathisen fram. Först kvitterade han på straff i den 86:e minuten efter att Bradley Ralani fällt Andreas Bengtsson. Sedan sulfintade han bort en försvarare och stänkte in segermålet bakom Matthew Pyzdrowski i hemmamålet – i den 90:e minuten.

– Jag tog chansen. Det är det största som har hänt i min karriär, säger han med ett leende.

– Straffmålet gav hela laget ett lyft. Efter det så trodde vi på det och tryckte på. Då började vi tro på det. Då tänkte jag att jag bara skulle pröva, säger Marcus Mathisen.

Målet med vänstern var dock ovanligt.

– Jag tror aldrig att jag har gjort mål med vänstern förut, säger han och skrattar.

– Jag tror inte att jag är en typisk mittback. Jag har alltid varit bra med bollen och jag har spelat en del på mittfältet.

Egentligen var det meningen att Halmstads 17-årige talang Sead Haksabanovic som skulle ha lagt straffen.

– Men han kom fram till mig och sade: "du tar den". Då sade jag inte nej, säger Mathisen, som värvades till Halmstad från FC Köpenhamn i somras.

Hans två mål på Olympia gör att Halmstads BK nästa säsong får göra sin 54:e allsvenska säsong. Klubben upplevde sin senaste storhetstid i slutet av 1990-talet och millennieskiftet när hallänningarna tog två SM-guld inom loppet av fyra år (1997 och 2000) samt Svenska cupen-titeln 1995.

– Det blir en extra dansk flagga på bordet i kväll, helt säkert, säger tränaren Janne Jönsson.

Från sent 70-tal till tidigt 90-tal gjorde Jönsson över 500 seriematcher för klubben. I fjol kom han tillbaka som tränare, men debutsäsongen slutade med degradering till superettan. Nu är HBK tillbaka i allsvenskan.

– Jag är väldigt glad å klubbens vägnar, samtidigt som jag känner lite grand med "Henke" (Larsson, Helsingborgsmanagern) och Helsingborgs IF när det avgörs så sent in i kvalet, säger Janne Jönsson.