Mästerfotografen hyllad – och omdebatterad – för sina bilder

Foto: Nicho Södling

”Det känns overkligt. Han somnade in stilla i morse”, säger hans styvdotter Anne Fjellström till Expressen. Hans bilder på foster spred sig över hela världen. Filmen ”Sagan om livet” och boken ”Ett barn blir till” är kanske hans främsta verk.

I en intervju med Aftonbladet från 2006 berättade Lennart Nilsson om sina hyllade fosterbilder: ”Tänk, livet och döden ser likadana ut. Jag glömmer aldrig när jag första gången såg i mikroskopet hur spermien träffade ägget, hur ägget började rotera motsols som en planet, som det alltid gör, åtta varv per minut har forskarna sagt. När ett virus går in i cellen ser det ut just så. Ja, så märkligt är det.”

Han berättade också om sina känslor inför döden: ”Den drabbar ju oss alla. I ett svepelektronmikroskop har jag skildrat en hjärtinfarkt i 20 000 gångers förstoring, så det vet jag hur det ser ut. Jag är ju 83, men tjiiing, haha, jag tänker inte på det. Jag har fullt upp att göra. Jag hinner inte tänka på eller prata om döden, den kommer ändå en dag. Jag hoppas det dröjer.”

Annons X

I en understreckare i SvD från 2015 skrev Solveig Jülich, docent i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, om att få vet att fotoboken ”Ett barn blir till” startade i en anti-abortkampanj. I Sverige var den ett hjälpmedel i skolornas sexualundervisning, medan den i USA användes för att väcka opinion mot abort.

Det var 1965 som bildtidningen Life publicerade fotoessän ”Drama of life before birth” på 16 sidor plus omslag. Upplagan på åtta miljoner sålde slut på fyra dagar. Samtidigt publicerades reportaget i Stern, Paris Match och Sunday Times. Boken kom ut senare samma år, översattes till engelska och har utkommit i fem utgåvor och i ett tjugotal länder.

I boken visas förstorade embryon och foster med mänskliga drag, som ansikten, fötter och händer. Solveig Jülich konstaterar att det inte framgick att bokens embryon och foster var döda vilket fick folk att tro att fostret skildrades i moderns kropp. Flera år tidigare publicerades ett abortkritiskt reportage i Se med Lennart Nilssons bilder.

Foto: LENNART NILSSON/TT

I en intervju i ”Rapport” 2010 bekräftade Lennart Nilsson att de flesta bilderna var tagna utanför kvinnans livmoder. ”Ja, de flesta är det av makroskopiska skäl”, sa Nilsson och berättade även att han inte tagit ställning i abortfrågan: ”Nej, det har jag inte gjort. Det är journalistiska bilder.”

I Sverige utbröt en debatt 2006 efter en intervju med Lennart Nilsson. Författaren Karolina Ramqvist skrev en artikel i DN riktad mot abortmotståndarna: ”När fostrets gullighet kommer in i bilden försvinner allt förnuft. Abortmotståndarna i Sverige är ungefär samma personer som brukar vilja lyfta upp det sunda förnuftet, för att till exempel fördriva feminismen, men när de debatterar abort handlar allt om känsla, det är den som ska styra.”

Lennart Nilsson var också hovfotograf och har dokumenterat kungahuset sedan 1940-talet. Han tog den officiella bröllopsbilden på kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia och har tagit många bilder på Alice Babs, Ingmar Bergman och Ingrid Bergman. Bland hans utmärkelser finns Hasselbladspriset och KTH:s stora pris. 1976 utsågs han till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet och när han blev professor 2009 löd motiveringen: ”För att han synliggjort det osynliga och med vetenskaplig precision dokumenterat människans inre”.

Nasas obemannade rymdfarkoster Voyager I och Voyager II har med sig fotografier från ”Ett barn blir till” i resan ut i universum. Lennart Nilssons fotografier finns bland annat på British Museum i London, Tokyo Fuji Art Museum och Moderna Museet i Stockholm. Artiklar om honom publiceras med jämna mellanrum i tidningar som Guardian och Time.