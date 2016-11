Riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) har tagit time out efter en misstänkt misshandel i en krogkö. En motiverad petning. Men kraven på att partiledaren Jimmie Åkesson borde ha sparkat Ekeroth är märkliga.

Det jobbiga med principer är att de gäller även för personer som man inte håller med.

En förundersökning har inletts mot riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) för misshandel efter en incident i en krogkö vid Stureplan i Stockholm natten till torsdagen i förra veckan. Händelsen har medfört politiska konsekvenser. Ekeroths förtroendesiffror sägs ha sjunkit som ett resultat av händelsen (jag skriver "sägs" eftersom jag numer aldrig vågar lita på en opinionsundersökning.)

SD:s partiledare Jimmie Åkesson har sagt att Ekeroth ska ta en time out från uppdraget som ledamot av riksdagens justitieutskott "tills frågan är utredd". "Time out" är vanligtvis en åtgärd som innebär att en person som anklagas för att ha gjort något otillbörligt inom ramen för ett uppdrag stannar hemma med full ersättning under förhoppningen att anklagelserna ska försvinna av sig själv. I detta fall är en time out dock inte lika menlös.

Det finns en uppenbar poäng med att låta brottsmisstänkta riksdagsledamöter vila från justitieutskottsarbetet under tiden som en förundersökning pågår.

"Petningen" från utskottet framstår således som motiverad och adekvat. Däremot har Åkesson inte vidtagit några andra åtgärder. Det har givit upphov till kritik för att SD inte tar sin nolltoleranspolicy på allvar. Det är en märklig kritik. Vad skulle Åkesson mer ha gjort?

Riksdagsuppdraget är inget arbete och partiledarna är inte riksdagsledamöternas arbetsgivare. Åkesson kan inte sparka Ekeroth från riksdagsuppdraget mer än Anna Kinberg Batra kan sparka någon av ledamöterna från Moderaterna eller Sjöstedt kan avskeda en av Vänsterpartiets. Riksdagsplatsen är ett förtroende som ledamöterna erhållit från väljarna.

Viktigare är att Ekeroth inte är dömd för något. I juridiska sammanhang är vi noga med att inte betrakta någon som skyldig till ett brott innan det finns en fällande dom. Det är en god princip att ha som moralisk utgångspunkt i stort.

Åtskilliga framstående politiker har under de senaste åren varit föremål för förundersökningar. Få har dömts till straffansvar. Om Ekeroth fälls för misshandel är det allvarligt. En – eventuell – dom kommer rimligen att medföra inte bara ett straff utan även politiskt och moraliskt klander. Men innan det finns ett sådant fällande finns det principiella skäl som talar för försiktighet.

Misstankarna kan vara missriktade. Det kan finnas omständigheter som, under en process, talar till den misstänktas fördelar. Det är därför en bra idé, rent principiellt, att vara försiktig med att betrakta människor som skyldiga innan en dom – även när det finns mycket som talar för skuld.

Det jobbiga med principer är att de gäller även för personer som man inte håller med. Jag håller själv sällan eller aldrig med Ekeroth i rättspolitiska frågor. Om man läser Ekeroths motioner i riksdagen så präglas de av en önskan om att i större utsträckning i rättsligt hänseende skilja mellan olika människor. Olika principer för olika människor. Olika synsätt. Jag delar inte den grundsynen. Samma rättsstatliga principer bör gälla för alla. Även för Ekeroth.