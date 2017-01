”Margot Wallström är inte antisemit”

Margot Wallström Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | WALLSTRÖM OCH ISRAEL

Nästan ingen i den svenska politiska debatten upprörs nämnvärt när USA eller Ryssland genomför utomrättsliga avrättningar.

Strax före jul publicerade Simon Wiesenthal Center (SWC) i USA sin årliga lista över de främsta antisemitiska och antiisraeliska incidenterna under det gångna året. Sverige och Margot Wallström kom på åttonde plats efter utrikesministerns uttalanden om Israel och utomrättsliga avrättningar, samt att terrorattackerna i Paris 2015 var kopplade till Palestinafrågan. Tidigare under året, i augusti, hade Israels ledande oppositionspolitiker, Yair Lapid, anklagat Margot Wallström för att vara antisemit under ett tal i Stockholm mot bakgrund av samma uttalanden. Utöver detta hade Stefan Löfven sagt och tagit tillbaka en politisk groda av högsta klass: att vågen av knivattacker i Israel under förra året inte utgjorde terrorism. Regeringen hade också röstat för och vid ett annat tillfälle lagt ner sin röst i kontroversiella resolutioner i Unesco som förnekade de judiska kopplingarna till Tempelberget/Haram al-Sharif i Jerusalem. När Margot Wallström besökte Israel-Palestina i december fick hon som väntat inte träffa någon israelisk regeringsmedlem. Sammanfattningsvis var 2016 minst sagt ett ansträngt år för de svensk-israeliska relationerna.

Sverige i allmänhet och utrikesministern i synnerhet har alltsedan det svenska erkännandet av Palestina 2014 stått i skottgluggen för massiv israelisk kritik, men även för en del oväntat beröm. En av Israels främsta tidningsjournalister, Nahum Barnea från Ynet, skrev till exempel att den svenska regeringen numera förde kampen mot den israeliska högerregeringen på ett sätt som den israeliska vänstern inte gjorde. Man kan ju tycka att det är en märklig situation när svenska riksdagsledamöter inte är ense om huruvida Israel gjort sig skyldig till utomrättsliga avrättningar. Det hade såklart varit bättre om den diskussionen förts i det israeliska parlamentet, Knesset. Men Israel-Palestinakonflikten har under långt tid haft egenskapen att den kan beröra människor långt från konfliktområdet på ett sätt som andra konflikter inte gör.

Margot Wallströms problem är inte sakinnehållet i hennes uttalanden utan att hon stått nästan ensam i Västvärlden i sin tydliga kritik mot Israels politik. Israels främsta rättsskandal i modern tid, den så kallade Buss 300-affären från 1984, rör solklara fall av utomrättsliga avrättningar. Samma gäller den främsta visselblåsarskandalen från 2008, då en israelisk värnpliktig, Anat Kamm, gav stulna militära dokument till tidningen Haaretz som visade att den israeliska militären dödat palestinier i strid mot den israeliska Högsta domstolens utfärdanden. Helt nyligen, i förra veckan, dömdes en israelisk soldat för en uppenbar utomrättslig avrättning i Hebron som skedde förra året.

Även när det gäller Palestinafrågans radikaliserande kraft är utrikesministern på säker mark. Israels seger över grannländerna i kriget 1967 delegitimerade arabisk nationalism, socialism och sekularism och beredde vägen för islamisterna ett årtionde senare. Palestinafrågan var alltid ett centralt tema i Usama bin Ladins tal och likaså i hans efterträdares, Ayman al-Zawahiri. Samma gäller för Khalid Sheikh Mohammed, mannen som planerade 11/9-attackerna. Enligt 11/9-Kommissionens rapport var KSM, som han kallas, primärt motiverad av USA:s stöd till Israel.

Den islamiska statens idé om kalifatet är i alla avseenden större än Palestinafrågan. Palestina som självständig stat har ingen betydelse för IS, vilket är anledningen till varför man brände en palestinsk flagga i Aleppo för några år sedan och förstörde en känd militant palestiniers grav (Abu Jihad) i Yarmouklägret utanför Damaskus förra året. Men Palestina som en del av kalifatet är viktigt för IS. Ledaren för terrorcellen i Paris 2015, Abdelhamid Abbaoud, sade i sin så kallade martyrvideo efter attacken att IS ”skulle bli de som befriade Palestina.”

Den senaste resolutionen i FN:s säkerhetsråd (2334) från 23 december förra året mot de israeliska bosättningarna som USA släppte igenom vindikerar mycket av det som Wallström, och Carl Bildt dessförinnan, gått i bräschen för, såsom att bosättningarna inte bara är illegitima (vilket oftast varit USA:s position) utan illegala enligt internationell rätt (vilket Sverige och EU länge sagt). Svenska UD har också varit en av föregångarna till vad som kallas för ”differentieringspolitiken” – att skilja på det internationellt erkända Israel inom 1967 års gränser och de illegala israeliska bosättningarna som inget land i världen erkänner.

Ingenting av det som Wallström sagt om vare sig utomrättsliga avrättningar eller Palestinafrågans radikaliserande kraft är på något sätt antisemitiskt och inte heller särskilt kontroversiellt för insatta bedömare, men det är samtidigt tydligt att Israel bedöms efter en särskild måttstock. Att döma Israel med dubbla måttstockar är något som vissa, mer extrema bedömare ibland ser som ett kriterium för samtida antisemitism. Detta är emellertid, allt som oftast felaktigt, eftersom det till exempel skulle sätta en antisemitstämpel på alla amerikanska presidenter i modern tid då de uppmärksammat israeliska bosättningar på ett sätt som inte skett i andra konflikter. Men faktum kvarstår att nästan ingen i den svenska politiska debatten upprörs nämnvärt när USA eller Ryssland genomför utomrättsliga avrättningar och de enda illegala bosättningar som regelmässigt fördöms är de israeliska. På samma sätt fördöms israeliska bombningar av Gaza regelmässigt hårdare än liknande attacker på andra håll.

Ibland är uppmärksamheten kring Israel-Palestinakonflikten till Israels fördel. Min lokaltidning (Helsingborgs Dagblad) publicerar till exempel via TT på sina magra två sidor av utrikesnyheter en notis i stort sett varje gång en civil israel eller soldat dödas till följd av våld. Inget annat land i världen får någon liknande uppmärksamhet, inte ens USA när dess soldater dör i Irak och Afghanistan. Israel-Palestina konflikten har som sagt förmågan att beröra oss här i Sverige på ett sätt som andra konflikter inte har.

Anders Persson

statsvetare och Mellanösternforskare vid Lunds universitet

Anders Persson Foto: Privat