Det avslöjade programledaren Pär Lernström under fredagsfinalen av "Idol".

Lernström skojade först med publiken och sade att det var bröderna Olsen, danskarna som vann Eurovision med "Fly on the wings of love" år 2000, som skulle komma till finalen. Alla som hann glädjas åt tanken på att få se om Jørgen och Niels Olsen åldrats med värdighet blev därmed besvikna, medan de norska tvillingarnas fans jublade i "Idol"-studion.