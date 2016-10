Marcimain regisserar Affleck-film

Affleck kommer även att spela huvudrollen i thrillern som handlar om en man som förlorar allt när hans familj dödas under ett inbrott i deras bostad. Mannen träffas av två skott i huvudet, överlever mirakulöst, och utvecklar förmågan att se in i människors förflutna, nutid och framtid. Med den nyfunna förmågan söker han hämnd på dem som dödade hans familj och bekämpar under tiden stadens kriminella.

Enligt nöjessajten är regissören Mikael Marcimain klar för regirollen.

Marcimain vann den internationella kritikerorganisationen Fiprescis debutantpris på filmfestivalen i Toronto för sin första långfilm "Call girl" 2012. Han har sedan dess bland annat regisserat tv-serien "Gentlemen & gangsters" och långfilmen "Gentlemen".