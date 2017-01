Manu Chao tillbaka med tre låtar

Manu Chao släpper nya låtar. Arkivbild. Foto: Franklin Reyes/AP/TT

Han står tidigare bakom stora hitlåtar som "Bongo bong" och "Próxima estación: esperanza". Han är känd för att växla friskt mellan många språk och byter ofta flera gånger i samma låt.

Den nya låten "No solo en China hay futuro" handlar om att agera lokalt och att vara optimistisk, skriver Consequence of Sound, och låten "Words of truth" är en lugn reggaelåt om sanningen.

Den tredje låten, som heter "Ti.po.ta", är en del av ett projekt med den grekiska skådespelerskan Klelia Renesi.

Alla tre finns för nedladdning via Manu Chaos hemsida.