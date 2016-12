”Manspread” och genusfrågor i Handels konstsatsning

”Zero Magic” av Goldin+Senneby Foto: Mikael Olsson

Som en del av retrospektiven The Standard Length of a Miracle av Goldin+Senneby, arrangerad av Tensta Konsthall, ställdes verken Zero Magic och Banca Rotta (I Dispense, Divide, Assign, Keep, Hold) ut på Handelshögskolan. Goldin+Senneby använder marknadsbaserade metoder och praktiker för att infiltrera och undersöka våra finansiella och juridiska system. Verket Zero Magic belyser finansetiska frågor kring marknadsmanipulation.