Den franska tidningen hyllar även Zelmerlöws och Petra Medes programledarinsats i årets Eurovision Song Contest. "En duo full av talang, humor och uppfinningsrikedom", skriver de.

Måns Zelmerlöws sjunde album, vars titel ännu inte är känd, kommer i november. Skivans första singel, "Hanging on to nothing", släpptes den 26 augusti.