Mannen bakom Tom Jones hitlåt död

Putman växte upp i Alabama och inledde sin karriär under det tidiga 60-talet. "Green, green grass of home", som blev hans tveklöst största hit, spelades först in av countrysångaren Johnny Darrell, men gjorde då inget avtryck. Det var först när Tom Jones plockade upp låten som den blev en stor framgång och låg bland annat etta i Storbritannien under sju veckor, där den sålde över en miljon exemplar.

Låten skulle senare framföras av dussintals artister, bland dem Dean Martin, Johnny Cash och Elvis Presley.

Putman skrev även låtar som "He stopped loving her today", "My elusive dreams" och Dolly Partons första hit "Dumb blonde".