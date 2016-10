Foto: WENN.com / Wenn Ltd

Britten Temperton är okänd för den stora publiken, men hans roll i Michael Jacksons karriär var stor. Han skrev flera av superstjärnans listframgångar, som "Off the wall", "Rock with you" och "Burn this disco out".

Temperton skrev även låtar åt artister som Anita Baker, Aretha Franklin och Michael McDonald.