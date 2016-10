Mångmiljonsamling går under klubban i höst

Konstnärernas konstnär på Uppsala Auktionskammare

Pablo Picasso, Nus (1972). Utropspris 3-5 miljoner.

Det surras ordentligt om den kommande decemberauktionen i Uppsala. Hela fyra Picasso-verk finns med i den sammanlagt elva tavlor stora samlingen, som hängt hemma i management-konsulten Bertil Neumans hem.

Förutom Picasso finns bland annat en stor gouache av Marc Chagall. Neuman köpte konstverken under 60-, 70- och 80-talen. Försäljningen kommer att ske under Internationell kvalitetsauktion 6-9 december, där the Neuman Collection blir en separat kvällsauktion kl. 19.00 den 7 december. Visningsdatum i Sverige: 18-27 nov, Nybrogatan 20, Stockholm. Samtliga verk visas också under oktober i London, Paris och New York.

Marc Chagall, La Thora, (1970). Utropspris 3-5 miljoner.

