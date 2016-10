Många IT-attacker mot myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sedan april i år till uppgift att samla in allvarliga störningar från myndigheters IT- och datasystem. Detta för att få en överblick över IT-störningar och kunna vidta skyddsåtgärder för att samhällsviktig verksamhet inte ska riskera att störas ut. Hittills har 131 rapporter kommit in, där sju fall lett till polisanmälan.

– Man ska vara försiktig och vi tittar ju på vad som kan drabba oss. Men jag tror att vi kommer att se mer och mer utav den här typen av störningar i och med att vi är så mycket, mycket mer beroende just av informationsteknologi, säger Richard Oehme, chef för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB, till Ekot.