Många bommar flygpengar – men klagobolag får kritik

Ett stort antal flygningar till eller från Sverige ställdes in eller försenades kraftigt under 2016. Men det var bara i ett fåtal fall som resenärerna utnyttjade sin rätt att få ersättning för att flyget ställts in eller försenats med mer än tre timmar.

Det hävdar i vilket fall Gate28, ett företag som arbetar med att föra drabbade passagerares räkning kräva ersättning från flygbolagen.

Den som drabbas av att en flygning i sent skede ställs in eller att flygningen försenats med mer än tre timmar kan själv vända sig till flygbolaget och begära ersättning. Hur mycket det blir beror på förhållandena och flygbolagen behöver heller inte betala ut ersättning om förseningen orsakats av kraftiga oväder, vulkanutbrott, strejker eller något annat som flygbolagen själva inte rår för.

Ett alternativ som dykt upp är att den drabbade passageraren i stället vänder sig till ett bolag som på resenärens vägnar kräver ersättning. När flygbolaget sedan betalar ut ersättningen tar "kompensationsföretaget" hand om en tredjedel av pengarna.

Ofta kan det handla om rätt stora summor. En flygning inom EU som försenats kan ge närmare 4 000 kronor i ersättning, en försenad långdistansflygning kan ge närmare 6 000 kronor.

I flera europeiska länder har den här verksamheten växt fram de senaste åren. Men nu varnar EU-kommissionen för att det kommit in klagomål mot en rad av de företag som arbetar med att driva in förseningsavgifter.

I Sverige har Konsumentverket sju pågående fall där man tycker sig se att bolagen inte sköter sig på rätt sätt. I ett fall har Konsumentverket också stämt ett av det tiotal bolag som arbetar på det här sättet i Sverige.

– Vi har väldigt omfattande tillsynsärenden mot de här bolagen, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

Enligt Konsumentverket använder en del av bolagen sig av vilseledande påståenden i marknadsföringen. De hävdar till exempel att den som på egen hand ansöker om ersättning får räkna med att sitta flera timmar i telefon hos flygbolagen om de nu alls får något svar. Något som inte verkar stämma.

– Vi har bett dem belägga sina påståenden men det kan de inte. Vi har också sett att en del bolag har vilseledande information om hur mycket det kostar att anlita dem. De har uppgett ett pris utan moms eller inte tagit med andra avgifter som tillkommer, säger Maja Lindstrand.

Fast Jacob Darlin, talesperson för Gate28, ger en annan bild. Han hävdar att de flesta resenärer för det första inte ens vet att de har rätt att få ut ersättning när flyget ställts in eller försenats. Och de som ändå försöker få ut ersättning drabbas just av att det inte händer något med deras anmälan.

– I praktiken får folk som anmäler själva inte ut någonting. Vi har helt andra resurser att sätta in och då kan flygbolagen inte ignorera oss. Faktum är att vi vinner nästan hela tiden, säger Jacob Darlin.

De två stora skandinaviska flygbolagen SAS och Norwegian är inte speciellt förtjusta i den verksamhet som Gate28 och liknande företag håller på med. De vill i stället att drabbade passagerare vänder sig direkt till dem och via hemsidan anmäler att de vill ha ersättning.

– Vi tycker det är mycket bättre att passagerarna får hela beloppet direkt av oss och inte behöver dela med sig 30 procent till de här bolagen. Vi behandlar alla kundärenden i tur och ordning oavsett om de söker ersättning via ett ombud eller vänder sig direkt till oss, säger Charlotte Holmbergh Jacobsson, informationschef på Norwegian.

På SAS ifrågasätter presschef Fredrik Henriksson om det alls finns något behov av den här typen av bolag.

– EU-reglerna är rätt tydliga och SAS följer de regler som finns. Händer det något så hjälper alltid vår kundtjänst tillm sedan är det bäst om resenären själv ansöker om ersättning via vårt formulär på webben, säger Fredrik Henriksson.