Manager: Cohen avled i sömnen

Uttalandet är det första rörande orsaken bakom Cohens död, rapporterar Billboard. Ingen dödsorsak meddelades förra veckan – när det tre dagar efter att han somnat in offentliggjordes att han avlidit den 7 november.

Det rapporterades om Cohens sviktande hälsa under året, men han gav aldrig några detaljer.

Cohen avled i sitt hem i Los Angeles, USA, 82 år gammal. Tre dagar senare begravdes han i Montreal i Kanada, där han föddes, i närvaro av familj och nära vänner.

Annons X

Den legendariske kanadensiske sångaren, låtskrivaren och poeten låg bakom låtar som "Halleluja", ''Bird on a wire" och "Suzanne". Så sent som under hösten kom Cohens senaste album "You want it darker". Det var hans 14:e album i ordningen.

En minnesstund ska äga rum vid en senare tidpunkt i Los Angeles, USA.