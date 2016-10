”Man måste se storheten även i det som alla förstår”

”Bästa skilsmässoplattan som gjorts”

Blood on the tracks

Hej Horace! Vad har du för personlig relation till Bob Dylans Blood On the Tracks? /Björn

Horace: Jag tycker att det är den bästa skilsmässoplatta som någon har gjort. Blood On The Tracks är ett av mina tre favoritalbum (de andra är Blonde On Blonde och Time Out Of Mind)..

