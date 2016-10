En peshmerga-konvoj är på väg mot frontlinjen för striden om Mosul. Foto: Bram Janssen / TT / NTB Scanpix

Man kan inte bomba bort en idé. Det har varit ett tema som har återkommit åtminstone så länge som kriget mot terrorismen har pågått. En helt rimlig tanke, som ofta stämmer. Men i fallet med Islamiska staten kan man förmodligen göra just det – bomba bort idén.

Offensiven mot Mosul som inleds nu kan vara början på slutet för IS. Åtminstone i den formen som vi har vant oss vid att se dem. Om man ser till deras teologiska övertygelser finns andra tecken på att deras version av salafi-jihadism kan få svårare att locka rekryter. Under sommaren 2014 erövrade IS den strategiskt oviktiga staden Dabiq i norra Syrien. Det var ingen lätt sak och ledde till många onödiga dödsoffer. Onödiga utifrån en strategisk synvinkel, men inte utifrån en teologisk. Dabiq förekommer nämligen i profetior som IS tror på. Det är där den sista striden mellan de rättrogna och otrogna kommer utkämpas. Deras engelskspråkiga tidning på nätet är döpt efter staden och utkom med sitt första nummer strax efter erövringen. IS präglas både av en apokalyptisk religiositet och av realpolitisk hänsyn. I går tog Turkiskstödda syriska rebeller kontrollen över Dabiq. Hur påverkar det IS förmåga att övertyga om att deras teologiska tolkningar är de rätta?

Enligt William McCants, som skrivit ”The Isis Apocalypse” (2015), är det bästa sättet att besegra IS ideologiskt att helt enkelt besegra dem militärt eftersom deras ockupation av territorium är det som skänker dem legitimitet som kalifat. De centrala figurerna i Al-Qaida har hela tiden menat att ett kalifat är målet, men att tiden inte är mogen ännu. När Islamiska staten helt enkelt tog över territorium visade de att al-Qaida hade fel. Åtminstone uppfattade många med salafistisk-jihadistiska sympatier saken på det sättet. Al-Qaida var för försiktiga för IS, vilket också var en av anledningarna till splittringen. Innan ISIS blev IS hette de al-Qaida i Irak.

Trenden på senare tid har varit att färre ansluter sig till IS. De har aldrig haft ett särskilt stort antal soldater, men även det antalet har minskat på senare tid. I allt högre utsträckning har de fått förlita sig på barnsoldater, varav många är självmordsbombare.

De senaste två åren har Islamiska staten förlorat runt femtio procent av territoriet de tidigare har hållit i Irak, och över en fjärdedel av allt territorium de håller i Syrien och Irak, visar en ny rapport. Nu håller de ett territorium som motsvarar ungefär Sri Lanka. Förmodligen kommer de nu förlora kontrollen av Mosul, som är den sista viktiga staden de håller i landet.

Den salafistisk-jihadistiska idén kan inte bombas bort. Men just IS version kan förmodligen besegras militärt eftersom deras teologi bygger på att hålla territorium. Nu får man bara hoppas att antalet civila som dödas i kampen om Mosul blir lågt.