Björn Ulvaeus hoppas på att ta Abba-partyt utomlands. Arkivbild. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix/TT

Under "Mamma Mia - the party" bjuds publiken på mat och dryck och efter föreställningen hålls en fest med Abba-tema. Nästan alla föreställningar under hösten sålde slut.

Nu pågår arbetet med att hitta en lokal i London för att kunna dra i gång föreställningar i den brittiska huvudstaden 2018.

– När det här blev en sådan succé så ville jag ta den vidare till London, men det har visat sig vara svårt att hitta en lokal, berättar Björn Ulvaeus till DN.