Malta-varning för ny flyktingvåg

Sedan EU under våren 2016 gjort en uppgörelse med Turkiet har inflödet av flyktingar och migranter över Egeiska havet till Grekland minskat kraftigt. I stället har den tidigare mest använda rutten över Medelhavet från Libyen åter blivit allt vanligare.

Enligt italienska uppgifter registrerades över 180 000 flyktingar och migranter i italienska hamnar under 2016 – 10 000 fler än under det tidigare rekordåret 2014.

Även antalet omkomna på Medelhavet var rekordstort förra året: 5 000, jämfört med 3 800 under året innan, enligt FN:s uppgifter.