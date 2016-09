Malmö Redhawks vann igen

Malmös andra raka seger på hemmais skrevs till 3–0. Även om insatsen inte var lika övertygande mot Karlskrona som mot Frölunda, så blev det en ny trepoängare.

Karlskrona satsade dock optimistiskt i sin premiärmatch och skapade mer än ett lite försiktigare hemmalag. Men Malmö hade en prickfri målvakt i Oscar Alsenfelt och förmådde utnyttja sina lägen bättre.

– Vi gör en mindre bra match. Jag tror Frölundamatchen tömde oss mycket och fortfarande satt i, säger Malmös tränare Peter Andersson till C More.

Karlskrona vann skotten i första perioden med 15–8. Malmö gjorde målet då Konstantin Komarek slog in en retur från nära hål, österrikarens andra mål på två matcher.

Karlskrona vann skotten i andra perioden med 10–7. Malmö gjorde målet då finländske centern Ilari Filppula fick två chanser i powerplay. Det första handledsskottet satt klockrent i stolpen, det andra gick in bakom Johan Holmqvist.

Karlskrona skapade tryck i tredje perioden i jakten på mål och poäng. Men Malmö gjorde målet då Andreas Thuresson satte 3–0 i tom bur i slutskedet.

– Vi kommer inte in på dem, noll mål då är det svårt att vinna, säger Karlskronas forward Alexander Bergstrröm besviket till C More.

– Vi spelar bättre idag än förra säsongen, men det är inte det det handlar om.