Malmö derbyvann igen

Malmö jublar. Foto: Björn Lindgren/TT

– Jag gick på det klassiska gubbhörnet, kul att den gick in, sade han om sitt friläge till C More.

Både Malmö och Rögle kom till matchen med dystra trender. Malmö hade tre raka förluster på kontot, Rögle var än värre med sina sex nederlag i följd.

Men trots lagens dåliga form var derbyt sevärt.

– Det var högt tempo, som det ska vara i derbyn. Jäkligt kul att vi gick segrande ur det, sade Bryggman.

24-årige Bryggman är inlånad från Pantern i allsvenskan. Hur länge han blir kvar i Malmö är oklart.

– Det är ingenting bestämt, det rullar på vecka för vecka, sade han.

För Rögles del innebär förlusten att laget alltjämt är fast förankrat i botten av tabellen. Upp till Örebro på säker mark är det tio poäng.

– Jag är inte uppgiven, vi spelade jämnt med Malmö. Det gäller att hitta vägar att vinna, sade Rögles tränare Anders Eldebrink.