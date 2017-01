Målfyrverkeri bakom HV-seger

Ängelholmlaget ledde efter halva matchen, men så rasade allt. HV vann till slut med 5–3.

– Vi gör ingen bra förstaperiod, men sen händer det nåt. Det smäller till ordentligt. Skönt när puckarna trillar in, bara se till att njuta, sade HV:s Simon Önerud till C More Hockey.

Fyra mål på knappa nio minuter innebar att HV71 gick från 1–2 till 5–2 och Rögle var ett slaget lag.

Rögle-tränaren Anders Eldebrink var rejält besviken efteråt.

– Vi hittar vägar att förlora, det är så synd. Vi kommer igen, och har mycket chanser på slutet. Men det är de små marginalerna vi har emot oss, sade Eldebrink till C More Hockey.