Det finns åtminstone tre sätt för en författare att bli bedömd enbart för det han eller hon skriver och inte utifrån kändisskapets förfalskningar. 1) Att omge sig med sådana skyddsmurar att man kan leva ett anonymt liv vid sidan av sina böcker. 2) Att publicera sig under pseudonym. 3) Att bli läst först efter sin död.

Det första sättet är svårt, mycket svårt; J D Salinger är ett exempel på en som lyckades någorlunda, Samuel Beckett ett på en som inte lyckades lika bra. Det andra sättet är ännu svårare, det visar ”avslöjandet” av pseudonymen Elena Ferrante förra året – en skam för den undersökande journalistiken.

Det tredje sättet är i praktiken omöjligt. Hur en författarstrategi som planlägger sitt postuma genomslag skulle se ut vore ett utmärkt ämne för en roman eller novell, sådana finns säkert redan även om jag inte kommer på någon.

Oplanerad postum berömmelse är förstås verklighet. Stieg Larsson är ett exempel, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, författaren till ”Leoparden”, ett annat. Och under de senaste åren är amerikanen John Williams med romanen ”Stoner” – 100 000 exemplar sålda bara i Sverige sedan 2014 – det mest omtalade. Varför blev den inte uppskattad när den kom ut under författarens livstid 1965, utan fick vänta ett halvsekel på sina läsare? Det uråldriga glappet mellan konstnärlig kvalitet och omedelbar uppskattning fortsätter att gälla i vår tid.

Williams skrev fyra romaner. Den sista av dem, ”Augustus”, har nu också den översatts till svenska. Den handlar om den längst regerande av alla romerska kejsare, av historiker och samtida ofta uppfattad som föredömlig, fredsstiftande, förnuftig. Att det inte var så enkelt visar Williams genom ett intrikat kollage av brev och minnesanteckningar, författade av en stor mängd personer; flera av dem är poeter som Maecenas och Vergilius, Ovidius och Seneca. Kejsarens dotter Julia, förvisad från Rom av sin far efter erotiska utsvävningar, får en viktig roll genom sin dagbok.

Allt, eller nästan allt, är fiktion men Williams kan sina historiska källor, Livius, Suetonius, Cicero. Som historisk roman är det inte fråga om att återskapa tider och platser utan (som alla verkligt bra historiska romaner) gestalta maktspelen, maskspelen, känslorna, ambitionerna, sveken, nederlagen, triumferna hos människorna. Fiktionens möjlighet att dra undan Tidens ridå för att komma nära individen, hennes tankar och känslor – fiktionens här-och-nu.

Till sist kommer Augustus själv till tals, döende och i ett långt brev till en vän. Bilden av honom djupnar, på liknande sätt som den döende universitetsläraren Stoner djupnade på de allra sista sidorna av romanen om honom. Williams är en mästare på betvingande slut, det visar också hans nästan outhärdligt sorgliga ”Butcher’s crossing” (Natur & Kultur, 2015).

Är något temat i ”Augustus” – liksom i ”Stoner” – är det strävan att bli autentisk inför sig själv, Polonius uppmaning i ”Hamlet”: ”To thine own self be true”. Det blir allt svårare ju mer makt man får, fast i ögonblick av självinsikt kan individen få ett slags övertag över sina handlingars tillkortakommanden. Krigandet och maktspelen på universitetet i ”Stoner” och krigandet och maktspelen i romerska rikets slagfält och senat, konsulat och kejsarhov är som mikrokosmos som speglar sig i makrokosmos; i båda böckerna tecknar Williams en väv av allianser, vänskaper, fiendskaper, i båda romanerna visar han hur huvudpersonerna till sist når ett slags försoning med språkets hjälp.

Och kärleken triumferar och förlorar. Marcus Antonius ser från sin båt Kleopatra överge honom på sin vid Filippi; kejsardottern Julia får veta av sin far – som uppriktigt älskar henne – att hennes älskade Jullus Antonius tvingats ta sitt liv på faderns anstiftan. Gång på gång skildrar Williams hur människor handlar mot sina känslor och önskningar för att tillgodose andra, och andras, intressen.

För Augustus gäller byggandet av Rom med fred och välstånd, och förstås att behålla makten för att kunna göra det. Gjorde han rätt? När svek han, och svek han sig själv? Williams svarar inte, han låter i stället de olika rösterna tala och brytas mot varandra.

Poeterna spelar en viktig roll i boken: som vittnen och sanningssägare men även som intriganter och maktspelare också de. Men poeterna ger de unika ögonblicksbilderna av stämningar och känslor, deras ord har en särskild lyster, som i den (fiktiva) dikt av Ovidius som skildrar Julias nattliga vandring i Rom, sökande kärlek och ömhet. Här öppnar sig romanen hisnande vackert och närheten till läsaren blir maximal.

Men dikten blir prosaisk hos Ola Nilsson; i sin annars tonsäkra översättning har han inte försökt – eller förstått att – återge det engelska originalets versmått: elegiskt distikon. Dikten är själva mittpunkten i denna storslagna, tragiska och djupt gripande roman, orimmade hexameter- och pentameterrader är ingen omöjlighet på vårt språk.