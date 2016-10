Hillary Clinton maskerade maktutstyrsel. Foto: Andrew Harnik/AP

– Huvudregeln för en ledande politiker är att potentiella väljare inte ska behöva börja grubbla över ens stil. Och det är bra om den är enhetlig så att det finns en igenkänningsfaktor, säger Barbro Hedvall, tidigare ledarskribent på bland annat Dagens Nyheter och författare till flera böcker om politikers yttre.

I ljuset av de senaste årens uppmärksammade toppmöten, valrörelsen i USA och brexitomröstningen i Storbritannien - bland mycket annat - har bilder av viljestarka politiker strömmat över oss. USA:s president Barack Obama och Londons borgmästare Sadiq Kahn signalerar arbetsvilja i uppknäppta skjortor med uppkavlade ärmar. Tysklands förbundskansler Angela Merkel inger respekt i sin kortklippta frisyr och knäppta dräktjacka. Bilder på Rysslands president Vladimir Putin med bar överkropp, eller poserandes i vildmarken, sprids över världen.

Kopplingen mellan en makthavares yttre och den politik han eller hon försöker föra har diskuterats i århundraden. Men i det valrusiga USA är rapporteringen kring presidentkandidaternas framtoning extra stor, eftersom landet inom kort väljer antingen sin äldsta (Donald Trump) eller sin första kvinnliga (Hillary Clinton) president någonsin. Demokraten Clintons utstrålning och stil nagelfars i medierna och hennes val av landsmannen Ralph Laurens byxdressar vid viktiga tillfällen - som vid tv-debatterna och på Demokraternas partikonvent - har diskuterats. På Twitter presenterar sig Clinton som "paintsuit aficionado", byxdressfantast, och det är tydligt att hon under den hektiska kampanjperioden alltmer förlitat sig på sina knäppta kostymer.

– Byxdressen är ett klokt val, den signalerar makt och är lättare att se elegant ut i. Strumpbyxor kan gå sönder och kjolar kan åka upp, säger Hedvall.

Hon ger 69-åriga Clinton ett gott betyg för den stil hon vuxit in i, efter en mer tveksam period med problematiska klänningar och frisyrer när maken Bill var president och hon var USA:s första dam. Byxdressar av olika snitt har dock funnits i Clintons garderob alltsedan det tidiga 1990-talet visar en genomgång som modemagasinet In Style gjort.

– Hillary är en karaktäristisk maktkvinna. När hon blev senator valde hon lite mer tuffa plagg och en kortare klippning, vilket klär henne, konstaterar Hedvall.

Republikanernas Donald Trump å sin sida har gjort sig känd för öppna kavajer och sin karaktäristiskt röda keps med kampanjens slogan "Gör Amerika stort igen" på. Kepsen och Trumps golftröjor säljer som smör i butiken i guldglänsande Trump Tower i New York, men Barbro Hedvall är inte förtjust i den kontroversielle affärsmannens stil.

– Han står för det sämsta i amerikanskt mode. Kostymen ska vara "casual", men den sitter inte bra. Och kepsen, den ska nog signalera anti-etablissemang och att han är truckförarnas kompis, men det är tveksamt om han lyckas.

Vilka råd skulle du ge Donald Trump?

– Att ta på sig lite mer dyrbara kostymer, att någon gång knäppa kavajen och att inte ha mössa på huvudet. Trumps hår ser lite ut som en peruk i en konstig färg. Jag skulle tona det grått, då ser han mer distingerad ut.

En politikers yttre har alltid varit viktigt, men extra mycket så sedan tv:n kom in i hushållen på 1950-talet. Den första tv-sända debatten i USA mellan republikanen Richard Nixon och demokraten John F Kennedy 1960 sägs ha vänt valet till Kennedys fördel. Nixon, som lett i opinionsmätningarna fram tills dess, såg blek och sjuklig ut - och hade vägrat tv-smink. Kennedy å sin sida gav ett utvilat och kraftfullt intryck.

Trots mediehyllningar av offentliga personer med egen stil uppskattar väljare i allmänhet att deras företrädare är välklädda, snygga och prydliga, enligt Hedvall. Alltför djupa uringningar eller extrema klädintressen kan ha motsatt effekt. Men en modehobby kan också bidra till att nyansera bilden av en politiker, som i den skoälskande brittiska premiärministern Theresa Mays fall.

– Hon gör intryck av att vara en ganska hårdför politiker. Fäblessen för skor gör henne mer mänsklig och mjuk.

Även Marine Le Pen, ledare för franska högerextrema Nationella Fronten och presidentkandidat i nästa års val, använder sin stil effektivt, påpekar Hedvall.

– Normalt sett är politiker i modelandet Frankrike väldigt flotta, men hon är ofriserad och anonymt klädd i skjortblus och jackor utan särskild modegrad. Jag tror det är medvetet, hela hennes kandidatur handlar ju om att bryta mot etablissemanget.

Finns det då en korsbefruktning mellan mode och politik? Absolut, om du frågar amerikanska designers som Michael Kors, Tory Burch, Diane von Furstenberg och Marc Jacobs. De inledde alla höstens modevecka med ett insamlingsevenemang för Clinton där deras specialdesignade "Made for History"-tröjor visades. Enligt The New York Times sålde de slut på nolltid.