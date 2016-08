Bostadsmarknaden lugnare: ”Galet tidigare”

Erik Olsson Fastighetsförmedling har gjort en sammanställning av antalet besökare per visning under förra helgen. I Stockholm var snittet 25 sällskap per lägenhet i innerstan, och 16 i ytterstan. I Götebrog låg snittet på runt 15 sällskap per lägenhet, och i Malmöområdet 10–20 sällskap per visning.

När visningsbesökarna tvingas prioritera inom en begränsad budget prioriterar man boendefunktionen och storleken framför var bostaden ligger. Det kan leda till en starkare prisutveckling i områden med lite lägre bostadspriser.