När demokraternas nye minoritetsledare i senaten, Chuck Schumer från New York, igår presenterade sina tankar om de politiska strider han har framför sig sammanfattade han republikanernas önskan att avskaffa president Obamas hälso- och sjukvårdsreform med orden “Make America sick again”.

I stället för ”Make American great again” skulle valet av Donald Trump alltså resultera i ett sjukare USA.

Det viktigaste skälet för GOPs önskan att avskaffa det som populärt kallas ObamaCare men som formellt heter ACA, Affordable Care Act, är rent politiskt – en önskan att radera ut det som anses varit Obamas viktigaste bidrag till amerikansk reformpolitik under presidentåren.

Under presidentvalskampanjen uttalade sig Donald Trump om ACA på ett sätt som gör att ett ”avskaffande” av reformen är politiskt och lagstiftningstekniskt komplicerat.

Just nu tycks det som om GOP tänker sig ta avskaffandet i två steg. Steg ett innebär att kongressmajoriteten beslutar att ACA ska avskaffas – någon gång i framtiden. Steg två får man sedan utreda.

Demokraterna ser fram emot en strid där många medborgare i de landsbygdsdistrikt som säkerställde Trumps seger i s k swing states (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin) kommer att oroas av GOPs attack.

Att reda ut i detalj hur det amerikanska sjuk- och hälsovärdssystemet ser ut är jag inte kapabel att göra. Det är mycket komplext och det finns också näringslivsröster som argumenterar för att ACA eller viktiga delar av ACA ska bibehållas.

I Wall Street Journal skriver idag Anne Lamont och Ezekiel J. Emanuel att ACA varit bra för näringslivet.

America’s CEOs might not admit it in public, but the Affordable Care Act—a k a ObamaCare—has been good for business. Company benefits managers have watched as the double-digit premium increases under President George W. Bush slowed to a crawl. Venture funding has flooded into health care, boosting startups and stimulating innovation.

Mitt tips är att debatten om ACA och dess eventuella ersättning kommer pågå länge till. Det är val igen i november 2018 och ACA kan komma att vara en viktig fråga då.