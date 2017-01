Otroheten och andra dikter

Aldrig är det så svårt att acceptera livets ändlighet som när någon man älskar går bort. Aldrig längtar man lika hämningslöst efter något mer, aldrig är man mer benägen att öppna sitt hjärta. Den svenska poeten Majken Johansson föll på knä och ropade efter Gud när hennes älskade Solveig Borg låg för döden. Kärleken vägrade släppa taget, och frälsningen kom som ett cirkelresonemang: ”Finns S, så finns Gud. Finns Gud, så finns S.”

Majken Johansson, 1930–1993, var ett unikum i svensk litteraturhistoria. Identitetslöst queer, hjälplöst försupen och stolt kapten i Frälsningsarmén. Blixtrande intelligent, men ointresserad av att tänka för tänkandets skull. 22 år gammal debuterade hon och blev genast uppmärksammad som modernistisk poet. Men bara fyra år senare hände något som kom att bli bestämmande för resten av hennes liv: hennes livs stora kärlek sköt sig efter ett hemskt gräl. Majken Johansson hämtade sig aldrig efter förlusten av Solveig; hon kämpade snarare för att aldrig släppa taget om sorgen. Genom spiritistiska seanser, genom popsånger och genom kärleken i Gud och Jesus kände hon att hon på nytt lyckades uppnå kontakt med Solveig flera gånger under sitt liv.

Majken Johanssons författarskap är djupt självbiografiskt förankrat, och det var många gånger en kamp för henne att få ihop det frälsningsbudskap hon ville kommunicera med den ångest som vällde fram och krävde att få bli till dikter. Under de sista två decennierna av sitt liv gav hon bara ut en enda diktsamling. Men hon skrev många utkast, och flera av dessa texter har nu samlats i volymen ”Otroheten och andra dikter”. Det är inte någon överdrift att kalla denna publikation för en kulturgärning. Krassheten och ångesten och det ömtåliga hopp som skälver i vissa av dikterna gör dem till något av det bästa som Majken Johansson skrivit.

Här finns bland annat ”Otroheten III”, den enda dikt där Solveig (omnämnd som S) framträder med kvinnligt pronomen, som skildrar ett sexuellt laddat möte mellan Johansson och den döda. ”Du gav mig min älskade åter”, börjar den, vänd till Gud. ”Ingen tror mig, när jag försöker förklara.” Trots diktjagets ”äckliga nikotintunga, / fick hon komma och kyssa mig / med en könskyss, som trängde genom hela kroppen” och jaget blir så lyckligt ”att jag under henne liggande / lovade: ’jag ska göra bättring!’”. Skuldkänslorna, själväcklet, det sexuella begäret efter den döda blandas här sömlöst med tron.

Men den verkliga sensationen är dikterna om missbrukssamhället. Majken Johansson var under hela sitt liv öppen med sin alkoholism, men i alla tidigare publicerade krönikor och dikter är hon noga med att framhäva fylleriet som ett före och frälsningen som ett efter. I den nya volymen finns en svit av texter som visar smutsen, misären och hjälplösheten hos alkoholisten såväl inifrån som utifrån. Framför allt skildras samhällets totala oförmåga att möta den som sugits ner i missbruket.

Men det är inte berättelsen som överväldigar en så mycket som känslan och tonläget i dikterna: genom radbrytningar, växlande tilltal och versaler uppstår liksom en andhämtning som för läsaren rakt in i skiten. Det krävs en enorm själsstyrka för att kunna skriva sig tvärs igenom något sådant utan romantiseringar, självcensur eller total svartsynthet. Men Majken Johansson tappar aldrig helt sin tro: efter att ha ironiserat över keramikövningarna på missbruksboendet minns hon plötsligt bibelorden igen: ”Ni är leret i min hand.” Och med ens finns det något meningsfullt, nästan vackert, med att vara en försupen lerklump.

Tyvärr är dikterna kompletterade med utförliga kommentarer av en docent i litteraturvetenskap, Paul Tenngart, som tycker att det känns nödvändigt att förklara vad varje text handlar om. Hans stela tonfall blir ibland nästan absurt platt intill Majken Johanssons vibrerande livsnärvaro. Om dikten ”Toalettbesöket” heter det till exempel: ”Även om toaletten har sina negativa sidor ger den ändå möjlighet till en välbehövlig paus från det svenska samhället, där författarna är fattiga och de stora förlagen inte är intresserade av poesi.”

Tyvärr är det också Tenngart som har skrivit den nya biografin, ”Livsvittnet. Majken Johansson”, som också givits ut av Ellerströms under 2016. Egentligen är det inte en biografi, snarare en samling litteraturvetenskapliga analyser som Tenngart gjort av hennes publicerade och efterlämnade texter. Mer än tio sidor ägnas till exempel åt att plocka sönder dikten ”Novellette”, där diktjaget åker skridskor på en isbana, under rubriken ”Idyllen som undantagstillstånd”. Det enda av biografisk vikt som framträder här är att det sällan var särskilt idylliskt under Johanssons uppväxt. De teoretiska slutsatserna är tyvärr inte mindre banala: dikten ”visar indirekt hur en svår barndom kan drabba hårdare just för att den avviker från en allmänt spridd föreställning om att barndomen ska vara idyllisk och harmonisk”.

Tenngart lyfter fram flera privata detaljer som Johanssons livskamrat och medsoldat Karin Hartmanns biografi ”Bottenglädjen” utelämnade. Men han förhåller sig enbart till Johanssons egna texter, han har inte konsulterat andras brev och berättelser och ger därmed ingen rik bild av de relationer som formade hennes liv. Exempelvis slirar han förbi hennes misslyckade förhållande med Birgitta Stenberg utan att ens fråga sig hur Stenberg kunde ha upplevt Johansson. Prosan på de 360 sidorna är så knastertorr att läsningen känns som att försöka åka skridskor över grus. Inför just Majken Johansson, som levde så brännande förtvivlat och som satte så mycket av sitt liv på spel i sina texter, blir en så okänslig hållning nästan vanvördig.