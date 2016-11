Maggie Nelson: ”Mina böcker är som bowlingklot”

Ett skepp kommer lastat. Inte med en samling hjältemodiga greker som i berättelsen om Jason och skeppet Argo, utan med en liten Los Angeles-familj på färd över ett föränderligt hav av kärlek, identitet, sexualitet och moderskap. Och ord. Ord som ibland verkar otillräckliga.

Maggie Nelsons “Argonauterna”, som i slutet av november kommer på svenska, har av recensenterna kallats omvälvande, kompromisslös, sinnlig och intellektuellt fräck. “Jag läste den med känslan av att för första gången stöta på en riktigt stor, samtida tänkare”, skrev SvD:s litteraturredaktör Madelaine Levy när hon sammanfattade bokåret 2015 och utsåg boken till årets sensation. För ett par månader sedan fick Maggie Nelson också en officiell genititel då hon tilldelades en av de finaste utmärkelserna inom det amerikanska kulturlivet: en MacArthur Genius Award.

FAKTA Namn: Margaret "Maggie" Nelson. Ålder: 43 år. Familj: Gift med konstnären Harry Dodge. Ett gemensamt barn och Harrys son från ett tidigare förhållande. Bor: I Los Angeles. Uppväxt: I Marin County, Kalifornien. Har även bott i New York. Gör: Författare, poet, konstkritiker, lärare i kreativt skrivande på California Institute of the Arts. Aktuell: Med "Argonauterna" som kommer ut på svenska 26 november. Boken har bland annat tilldelats en National Book Critics Circle Award och Nelson fick nyligen motta en MacArthur Genius Award.

Maggie Nelson undervisar i kreativt skrivande på California Institute of the Arts, CalArts, en konsthögskola i den lummiga förstaden Santa Clarita en halvtimme norr om Los Angeles. På skolans väggar hänger studentprojekt på rad och en grupp teaterelever har slagit sig ner på golvet utanför ingången till aulan. Korridorerna som leder till Maggie Nelsons arbetsrum är en labyrint av linoleumgolv, lysrör och turkosa dörrar.

– En del beskriver Argonauterna som ett kärleksbrev till min partner. Men kärleksbrev är komplicerade dokument. Om man är ute efter att skriva ett sådant är det kanske inte rätt väg att göra det i bokform, säger 43-åringen med ett smittande skratt, en oktav över hennes vanliga samtalston.

Hennes partner Harry Dodge, en några år äldre skulptör och videokonstnär född som biologisk kvinna, undervisar också sedan några år på skolan. När de träffades 2007 var Harry främst förknippad med filmen “By Hook or by Crook” där hans rollfigur varken beskriver sig som man eller kvinna utan som “en specialare – en ‘två för en’”. I ”Argonauterna” försöker Maggies vän via Google hjälpa henne ta redan på vilket pronomen den nyfunna kärleken föredrar. Trots att Maggie och Harry ses varje dag och varje natt – eller kanske just därför – kan hon inte förmå sig att fråga. Till slut tvingas hon, som litat så benhårt på språkets förmåga, sluta sig till att orden inte bara kan vara otillräckliga utan att de även, ur Harrys perspektiv, “fräter på allt som är gott, allt som är verkligt, allt som flödar fritt”.

Den franska filosofen Roland Barthes har tidigare använt farkosten Argo som ett exempel i sin undersökning av hur det vi säger ändrar betydelse beroende på omständigheterna. Barthes menar att frasen ”jag älskar dig” fungerar som skeppet Argo som under resans gång byggs om planka för planka tills inget av originalet återstår, men som trots det behåller sitt namn.

– Det finns en paradox kring förändring och hur vi benämner saker, säger Maggie Nelson och lutar sig bakåt i kontorsstolen och börjar tvinna det rödbruna håret mellan fingrarna men släpper det lika snabbt.

– Jag gillar bilden av våra kroppar som farkoster som finns med oss under en livstid, säger hon och knyter an till Barthes “det är kärlekens och språkets uppgift att ge en och samma fras nyanser som är för evigt nya”.

“Jag älskar dig” dyker upp redan i Argonauternas första stycke:

“Santa Ana-vindarna river loss eukalyptusträdens bark i långa vita strimlor. En vän och jag trotsar faran och äter lunch utomhus, under den föreslår hon att jag tatuerar SVÅRFÅNGAD på knogarna som en påminnelse om de möjliga frukterna av en sådan pose. I stället kommer orden ’Jag älskar dig’ forsande ur munnen på mig i en besvärjelse första gången du knullar mig i arslet, mitt ansikte pressat mot betonggolvet i din fuktiga och charmiga ungkarlslya.”

Minnen och reflektioner kring åren tillsammans driver texten framåt men leder alltid in på teoretiska och filosofiska funderingar. Maggie Nelson låter tänkare som Judith Butler, Gilles Deleuze och Eve Kosofsky Sedgwick komma till tals och vrider och vänder på koncept som queer, trans, och moderskap.

Ord kan också spela ut sin roll och dumpas, påminner hon.

– Många av mina vänner som brukade identifiera sig med ordet trans har slutat göra det.

Termen ges ofta innebörden “född i fel kropp” vilket är precis hur många känner. Andra ser istället sin könstillhörighet som flytande. “Jag är inte på väg någonstans”, säger Harry i boken.

– Ord tas i bruk, de får ett användarvärde, meningen ändras genom kontexten och nya ord dyker upp. Det är en naturlig process. Queer innefattade alltid något radikalt, nu tycker många att det ordet är förbrukat.

Vad är det nya queer?

– Vad är det nya queer? Om jag bara visste, det skulle bli en bra rubrik. Vad det än skulle vara så är det bara ytterligare ett ord.

Det är en författares uppgift att ägna uppmärksamhet åt hur vi använder orden, fortsätter hon.

– Ord förändras beroende på kontexten, det finns inget botemedel mot det.

Tror du att folk ofta låtsas att de inte begriper det?

– Ja, det gör jag. Låtsas, eller utmålar människor som inte accepterar att kallas det ena eller andra för lättstötta eller gnälliga.

Uppdatering av språket är ett viktigt verktyg för social förändring, anser hon. Samtidigt tror hon mer på utforskande och dialog än ett skapa känslan av regelverk. Att göra det lättare för människor att skärma av sig från språkligt obehag, genom triggervarningar, där man på förhand varnar för explicit språk är hon också skeptisk till.

– Samtidigt är det för enkelt att säga att människor måste blir tuffareoch ta allt som folk slänger ur sig.

Maggie Nelsons arbetsrum saknar fönster, men är trivsamt. På väggarna hänger tidningsurklipp, bilder på barnen och en mängd affischer från vänners konst- och musikprojekt.

– Den här är gjord av Annie Sprinkle, hon gör porr också. Känner du till henne? Hon är fantastisk, säger Maggie Nelson och pekar på ett avtryck av ett bröst som hänger bredvid en Maria med Jesusbarnet-målning som författaren redan som 20-åring hittade kvarlämnad i en lägenhet och som fått hänga med sedan dess.

Då bodde hon på östkusten. Under collegetiden och åren närmast efter det var det främst dans och performanceuppträdanden som var hennes uttryckssätt. Det har satt sina spår i synen på skrivandet.

– När jag flyttade till New York uppträdde jag och en vän tillsammans under ett antal år. Sedan dess tänker jag på mina böcker som performances. De är som bowlingklot som du rullar nerför banan, sen väntar du och ser vilka käglor du fick ner. Den känslan kommer nog från dansen med sina improvisationer.

Skrivandet är en process som inte helt går att styra. Orden däremot. Hon gillar precision, skärpa och noggrannhet. Trots det är hon tålmodig när jag inte hittar rätt nyanser i engelskan, men jag anar en liten misstänksamhet i rösten.

Hur känner du inför översättningar av dina böcker?

– Det är svårt, det är svårt. Om jag inte kan språket så vet jag inte hur resultatet blir. Den här boken gör mig extra nervös, det är så många språkliga koncept som dels är beroende av kulturen i det land vars språk du översätter till, dels av översättarens egna tankar och känslor.

Samma dag som det amerikanska presidentvalet avgörs var fjärde år hålls en mängd lokala folkomröstningar. För åtta år sedan, då Barack Obama valdes för första gången, fick Kalifornienborna ta ställning till Prop 8 – ja eller nej till samkönade äktenskap. Dagen innan omröstningen pekade prognoserna mot att ett förbud kunde bli verklighet. Maggie och Harry begav sig av till närmaste stadshus.

– Hade vi inte varit mitt uppe i att bilda familj så hade vi kanske inte velat blanda in staten, utan haft en ceremoni för romantikens skull, säger hon.

Ett förbud blev det, 52 procent av dem som röstade i Kalifornien ansåg att äktenskap endast kan ingås mellan en man och en kvinna. Lagstiftningen underkändes dock ganska snart av högsta domstolen.

– Men precis efter valet tillhörde vi en märklig juridisk grupp som hade rätt att vara gifta eftersom vi gift oss innan Prop 8 gick igenom. Det var så klart en ohållbar situation, att vissa kunde vara gifta och andra inte.

På kvällen efter bröllopet åt de chokladpudding i sovsäckar på verandan tillsammans med Harrys lilla son från ett tidigare förhållande.

Maggie Nelson blandar gärna in citat från idéhistorien med reflektioner och minnesbilder från det egna livet. Ludwig Wittgenstein är en av de filosofer hon ofta återvänder till. "Även när Wittgenstein skriver om enkla saker som mental klarhet får jag en oerhörd känsla av själslig stillhet av att läsa honom". Foto: Sarah St Clair Renard

I samma veva som Maggie blev gravid med parets nu fyraåriga son Izzy började Harry med T – testosteron. Maggies bröst växte, Harry gjorde en dubbel mastektomi. Deras kroppar förändrades sida vid sida.

– Jag kallar det en hormonell soppa i boken. Jag hade försökt bli gravid i flera år och han funderat på att börja med T i flera år. Det var mer en slump att det blev vid samma tidpunkt.

Hennes kropp blev mer typiskt kvinnlig, hans mer typiskt manlig, ändå var det inte särskilt mycket fokus på kön berättar Maggie Nelson och fortsätter:

– "Kolla, jag har hår här!" "Kul, jag har en ny kontur här." "Kul, här sprutar det ut mjölk." Det var bara mer generellt prat om kroppar.

När ”Argonauterna” kom ut hamnade fokus kanske inte helt oväntat just på den kroppsliga förvandling som skedde samtidigt.

– Det blev Jerry Springer-rubriker. Det som oftast skrevs var: “Hon genomgick IVF medan hennes partner blev en man”. Jag gick aldrig på IVF, inte för att det är så noga, men folk verkar använda det ordet för alla procedurer som inte är en snopp och en fitta som gör så här, säger hon visar med fingrarna.

Även moderskapet är en förändring som synas i sömmarna. Det sodomitiska moderskapet, det ensamstående moderskapet, havandeskapets erotik, det kulturella trycket att ha sex igen efter förlossningen.

Också i framtiden väntar nya outforskade tillstånd den lilla familjen, både i boken och i verkligheten. Precis som oss läsare.

– Alla åldras vi, oavsett vad du gör med din kropp eller om du är sjuk. Vad du än gör så förändras du. Jag tror inte att vi letar efter en slutdestination, en plats att stanna på. Argonauternas resa handlar om ständig förändring.

Maggie Nelson kisar när vi går ut för att bland betongtrappor, mitt på dagen-sol och turkosa fönsterluckor leta efter en lämplig plats för fotograferingen. Några dansstudenter sitter vid ett picknickbord.

– Det här bygger inte på någon forskning men bland mina elever så verkar många vilja ha möjlighet att identifiera sig som asexuella, att inte känna press att ha sex eller ens vara intresserade av det. Det är så annorlunda! skrattar hon och tillägger att hon ser det som en reaktion på det som varit och att det i sin tur kommer att följas av en ny reaktion.

I “Argonauterna” minns Maggie Nelson en fras av koreografen Deborah Hay som också den ändrat betydelse sedan hon hörde den första gången.“Tänk om där jag är, är vad jag behöver?”

“Innan dig hade jag alltid tänkt på detta mantra som ett sätt att försona sig med någon skit eller till och med en katastrofsituation. Jag kunde aldrig föreställa mig att det kunde vara tillämpligt på glädje också.”

Ibland är det lätt att misstänka att boken nog är ett kärleksbrev trots allt.

Maggie Nelson om... ... Los Angeles: "Det bästa är hur långt bort från New York det är. Det är en ganska ensam plats för en författare, ingen frågar vad du jobbar på eller pratar med dig på gatan. Du oroar dig för att bli korkad eftersom det inte finns en massa saker att gå på men å andra sidan är det lättare att vara ensam med sina tankar. ... sitt svenska påbrå: “Mina farföräldrar var från Sverige och jag minns olika maträtter i deras hus. Men min pappa dog när jag var tio och de också inte långt därefter. När jag jobbade som servitris i New York kom åtta svenska släktingar dit. De var alla var så långa, blonda och solbrända och drack väldigt mycket.” ... separatism: “Även de flesta som är emot separatism brukar medge att separatistiska rörelser – lesbiska, svarta militanta eller vad som helst – har spelat en enormt viktig roll inte bara kulturellt utan även vad gäller idéutveckling.” ... resultatet i presidentvalet: “Frustrationen hos den vita arbetarklassen är berättigad men i kombination med rasism har det varit ett sätt att försvaga och moraliskt lamslå vårt land i hundratals år. Det är dags att förändra det, inte bara att prata om ditt förlorade jobb i fabriken.” ... ser fram emot: “Att delta i demonstrationen Women's March on Washington som hålls den 21 januari, dagen efter installationen av Trump. Vi är alla här tillsammans och tänker inte försvinna.” ... nästa bok: “Jag vill inte gå in på det nu. Det är lustigt med böcker, det tar ett tag innan man vet vad det ska bli. Det kanske blir en besvikelse för mina fans, det är inte alls så självbiografiskt. Mer kritik än memoar.”