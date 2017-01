Maffiabossen med förgreningar till Donald Trump

Nicodemo ”Little Nicky” Scarfo i Philadelphia 1988. Foto: CHARLES KRUPA/AP

Nicodemo "Little Nicky" Scarfo 1929–2017

Nicky Scarfo, som var med om att plundra Atlantic City på 1980-talet, har avlidit på ett fängelsesjukhus, 87 år gammal. Hans hänsynslösa mord fick filmfigurer som Tony Soprano och Don Corleone att framstå som timida. Någon uttryckte det som att han var ett ”koncentrat av en gangster i ordets alla bemärkelser”.

Scarfo härskade över Philadelphia och South Jersey. Han såg till att att tjäna en förmögenhet på Atlantic Citys kasinon och mutade stadens borgmästare. Till slut dömdes han till fängelse och satt inne från och med 1988, dömd till 55 års fängelse för utpressning och mord. Hans credo var ”döda eller bli dödad”.

Hans namn poppade upp igen så sent som 2011 då han var en av 13 personer som namngavs i samband med ett åtal om ett påstått olagligt övertagande av en Texasbaserad finansgrupp. Även sonen Nicky Scarfo Jr var inblandad och dömdes till 30 års fängelse 2015.

Nicodemo Scarfo (till höger), tillsammans med sin brorson Philip Leonetti, under en rättegång i Atlantic City 3 november 1986. Foto: AP

Nicodemo Scarfo föddes i Brooklyn, kallades för ”Little Nicky” och introducerades i den organiserade brottslighetens värld av tre av sina farbröder. Han startade som bookmaker och avancerade till maffiakung i Philadelphia under det blodiga 1980-talet. Han tog över efter ett maffiakrig, som skördade 25 offer och utbröt när maffiabossen Angelo ”The Gentle Don” Bruno avrättades. Smeknamnet fick han för att föredrog medling framför våld.

USA:s president Donald Trump påstås, enligt CNN och Washington Post, ha haft förbindelser med maffiafamiljerna i New York och Philadelphia. Trump Plaza, ett kasino i Atlantic City, byggdes med hjälp av två byggföretag som kontrollerades av Nicky Scarfo och brorsonen Phillip ”Crazy Phil” Leonetti. Trump hade också en tioårig relation med Scarfos investeringsbank, enligt den grävande journalisten Wayne Barrett, författaren till den icke auktoriserade biografin ”Trump: The deals and downfall” från 1992. I boken står det att Trumps liv är ”ihopflätat med den undre världen”.

Scarfo har kallats ”blodtörstig” och hans temperament var minst sagt oberäkneligt. Fattade han misstycke mot någon var det helt kört. Han beundrade Chicagos maffiakung Al Capone, tog efter hans livstil och de rollfigurer som Scarfos favoritskådespelare Humphrey Bogart brukade spela. Han brukade skryta inför sina medarbetare om morden han begick, och det var också när kumpanerna började samarbeta med myndigheterna 1986, som tillräckligt med bevis mot Scarfos brott kunde samlas in.

Al Capone lär ha sagt att ”du kan komma en bra bit med ett leende; men du kan komma ännu längre med ett leende och en pistol.” Nicky Scarfo höll sig till pistolen.