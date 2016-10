M: Säpo måste få rätt verktyg mot terror

M:s rättspolitiska talesperson Beatrice Ask. Foto: Bertil Ericson/TT

Enligt ett lagförslag, som varit ute på remiss under hösten, ska det bli olagligt att till exempel ägna sig åt transport, underhåll och matlagning åt en terrororganisations stridsrelaterade verksamhet i en väpnad konflikt.

Nu har i stort sett alla remissinstanser svarat. Sist ut var Säpo som anser att kriminaliseringen kan få negativa konsekvenser för det brottsförebyggande terrorarbetet, eftersom Säkerhetspolisen inte längre får begära signalspaning av FRA när en förundersökning inletts.

Retroaktiv lagstiftning är en styggelse.

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill inte uttala sig förrän departementet har sammanställt remissvaren. Men Moderaternas rättspolitiska talesperson Beatrice Ask vill sätta press på regeringen att agera.

– Vi har även tidigare pekat på Säpos problem med signalspaning och menar att polisen måste få tillgång till signalspaning när det pågår en förundersökning, säger hon.

Irakiska styrkor gör sig redo för att slå till mot IS i Mosul. Foto: Maya Alleruzzo/TT

Beatrice Ask menar att den föreslagna lagstiftningen är klart mer komplex än den som började gälla i somras om att förbjuda resor för att strida med terrororganisationer. Orsaken är att FRA:s metoder skulle kunna avslöjas i domstolar under förhandlingar. Beatrice Ask säger att M inte har någon klar lösning på exakt hur frågan ska lösas.

– Den tekniska biten måste expertmyndigheterna lösa. Däremot menar jag att när Säpo säger att det här kan försvåra för dem att utreda allvarlig brottslighet så tycker jag att det är rimligt att titta på förutsättningarna för att ge dem rätt verktyg, säger hon.

Flera instanser säger att det i praktiken blir svårt att utreda dessa nya brott?

– Det är väldigt svårt att utreda många typer av ärenden redan i dag, den problematiken har man ju, men det ska vägas mot att man faktiskt kan lagföra människor som begått allvarliga brott eller hjälpt till vid terrorverksamhet. Det är en avvägning man måste göra, säger Beatrice Ask.

Lagen skulle kunna börja gälla som tidigast hösten 2017. Liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad har tidigare sagt till SvD att L vill utreda och samtala med regeringen om möjligheterna att lagen skulle kunna gälla retroaktivt, alltså även påverka dem som redan befinner sig i Syrien eller Irak och strider med IS.

Det är dock allianskollegan Beatrice Ask (M) fullständigt emot:

– Retroaktiv lagstiftning är en styggelse, vi ska passa oss för att införa lagar retroaktivt, då är man på det sluttande planet, man ska veta vad som gäller nu, säger hon.

Även Liberalerna vill se över möjligheterna till att Säpo ska kunna använda signalspaning medan förundersökningar pågår.

– Jag tycker i detta läge att man inte ska stänga några dörrar utan pröva vägar fram, se över lagen och sedan göra avvägningar mot integritet, annars blir det oerhört svårt för oss att lagföra de som återvänder efter att ha krigat för IS, skriver Roger Haddad i ett mejl till SvD.