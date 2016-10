M: Regeringens tunga lastbilar saknar finansiering

Foto: Tomas Oneborg

74 TON

Socialdemokraterna har som så många gånger förr låtit Miljöpartiet diktera villkoren för regeringens politik.

Moderaterna välkomnar att regeringen nu äntligen öppnar upp för tyngre lastbilar på upp till 74 ton på våra vägar (SvD Debatt 3/10). Det främjar jobb och tillväxt i hela Sverige. Samtidigt är det en åtgärd som leder till effektivare transporter med färre lastbilar vilket är positivt för såväl klimatet som industrins konkurrenskraft. Det stora problemet är nu att regeringen inte väljer att skjuta till några medel för att finansiera nödvändiga förstärkningar av vägnätet som uppstår till följd av förslaget.

Tyngre lastbilar är avgörande för svensk konkurrenskraft då stora delar av den svenska exportindustrin är beroende av kostnadseffektiva transporter. Finland har redan genomfört reformen vilket har gett den finska skogsbranschen en konkurrensfördel gentemot den svenska. Nu diskuteras även att höja till 84 vilket ytterligare ökar pressen på Sverige att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka vår konkurrenskraft.

Moderaterna har länge drivit frågan om att det svenska vägnätet ska anpassas till tyngre lastbilar på upp till 74 ton. Detta är en del av vår plan för ett starkare Sverige eftersom det får hela landet att leva. Tyvärr vill regeringen införa en kilometerskatt som slår mot just dessa transporter. I vår budget satsar vi därför 300 miljoner kronor per år under åtta år för att anpassa och förstärka vägnätet till de nya lastbilarna. Det är avgörande för att vi ska kunna få ett funktionellt och väl sammanhängande vägnät som de tyngre lastbilarna tillåts att trafikera. Regeringen satsar dock inte en enda krona i nästa års budget vilket innebär att effekten av förslaget försvagas kraftigt. Utan höjda anslag kommer det enligt Trafikverket att ta 25 år att få hela vägnätet anpassat för 74 ton, vilket är alldeles för lång tid. Omvärlden väntar inte på regeringen Löfvens uteblivna vägsatsningar.

Att tillåta tyngre lastbilar på våra vägar är nödvändigt för svensk konkurrenskraft. Vi har drivit regeringen framför oss i den här frågan men Socialdemokraterna har som så många gånger förr låtit Miljöpartiet diktera villkoren för regeringens politik. Infrastrukturministern lovade att det här förslaget skulle kommit redan i våras men det har låtit dröja.

Vi har inte sett regeringens fulla förslag men infrastrukturminister Anna Johansson menar att tyngre lastbilar endast ska tillåtas på ett begränsat vägnät dit transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjliga. Vi är oroade för att detta innebär att vi inte får det funktionella och sammanhängande vägnät som företagen och bland annat skogsindustrin verkligen behöver. Det är ett besked som skulle slå mot jobb och tillväxt i hela landet. Detta bygger på det tragiska faktum att regeringen ställer olika transportslag mot varandra vilket är högst olyckligt. Ett Sverige som ska fungera behöver samtliga transportslag.

Jessica Rosencrantz (M)

trafik-politisk talesperson

