”M och C sprider felaktiga siffror om vår politik”

SLUTREPLIK | KLIMAT OCH MILJÖ

Förra året var jorden 1,3 grader varmare än förindustriell tid och isarna i Arktis smälter i rekordfart. I Sverige har vi en situation där samtliga oppositionspartier tar bort var fjärde krona från miljöbudgeten och säger nej till alltifrån flygskatt till vägslitageavgift och, i Moderaterna och Sverigedemokraternas fall, till och med vill sänka koldioxidskatten. I det läget ställde vi en öppen fråga: Hur vill oppositionen sänka klimatutsläppen? Av fyra oppositionspartier har två bemödat sig att skriva replik men ingen om att svara på frågan.

En av anledningarna till att vi skrev vår artikel var en förhoppning om att få en seriös diskussion om hur vi ska möta det största hotet under vår tid. Trots att vi har all fakta på bordet finns det tydligen fortfarande partier som tycker klimatomställningen är ”symbolpolitik”. Vi måste komma bort från de felaktigheter som hela tiden återkommer i klimatdebatten.

Det mest flagranta är Hultberg och Gjörtlers (M) påstående att kostnaden för utsläppsminskningar genom regeringens satsning Klimatklivet är 3000 kronor per ton. Rätt siffra för den statliga medfinansieringen är 156 kronor per ton. Det är en felräkning på 1923 procent som Moderaterna medvetet sprider trots att de fått en korrekt siffra så sent som i december. Ett annat exempel är att Centerpartiet hävdar att installationerna av solceller tappar fart. Installationerna av solceller ökade med 60 procent – bara under 2015. Regeringen har åttafaldigat stödet till den som vill sätta upp solceller på taken för att efterfrågan är så stor.

Klimatdebatten tjänar inte på att politiker svänger sig med påhittade siffror för att tjäna sina egna syften och resonemang. I USA är en klimatskeptiker nominerad till chef för miljömyndigheten och i Sverige kallar Sverigedemokraterna SMHI:s klimatinformation för propaganda. Vi får se upp, annars flyttas vi bakåt i tiden.

Slutligen. Den här diskussionen handlar om klimatansvar. Men det handlar också om hur vi vill ha det i Sverige i framtiden. De satsningar oppositionen vill plocka bort – det är ju de som ska forma framtidens vardag. Det är biogasbussen, cykelvägen och de snabba tågen. Det är den rena luften. Det är laddstolparna och möjligheten att leva klimatsmart, med en fungerande vardag, oavsett var i landet du bor.

Och förresten, Klimatklivet, den där satsningen som C och M hävdar inte är effektiv, den beräknas redan minska utsläppen motsvarande 142 000 bensinbilars årsförbrukning. Om året.

Isabella Lövin

språkrör för Miljöpartiet de gröna

Gustav Fridolin

språkrör för Miljöpartiet de gröna