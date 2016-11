Tänk om ”folket” är klokare än vad vissa i dag tror.

Vore det inte för människor utanför maktens skikt hade till exempel Sverige inte fått en tryckfrihetsförordning redan för 250 år sedan (den 2 december 1766 närmare bestämt).

På Forsskålsymposiet vid Uppsala universitet i torsdags höll Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, en intressant föreläsning om tryckfrihetens historia. Han underströk att ingen av förkämparna för tryckfrihet – som Peter Forsskål och Anders Chydenius – tillhörde etablissemanget. De var outsiders, som kom från östra delarna av riket (nuvarande Finland). Tryckfrihet är till för dem som står utanför, påminde Axberger, som minoriteter och andra som inte får komma till tals annars.

Segern som Forsskål, Chydenius med flera vann 1766 var knappast definitiv. Tryckfriheten skulle åter komma att inskränkas periodvis och även utvecklas på flera sätt. År 1815 kompletterades systemet med en tryckfrihetsjury, en lekmannajury som dömer i tryckfrihetsmål. Kungamakten hoppades att lekmännen skulle vara hårdare mot smädelser än skolade jurister, berättade Axberger – men det blev tvärtom.

Även om jurysystemet inte är komplikationsfritt och har varit omdiskuterat är det en intressant historisk aspekt. ”Folket” i juryn fungerade alltså inte som den motvikt till experter som kungamakten önskade.

I dag är det rika män som Boris Johnson, Nigel Farage och Donald Trump, födda med silverskedar i mun, som åberopar en ”folkvilja” som kontrasteras mot en ”utbildad elit”.

Nämnda herrars framgångar i val på senare tid har också fått flera inom den utbildade eliten att frukta den så kallade folkviljan.

Men tänk om lösningen för demokratin är att ge ”folket” mer snarare än mindre förtroende? Frågan har återuppväckts av flera intellektuella på senare tid.

David Van Reybrouck, belgisk kulturhistoriker och författare, utkom tidigare i år med boken ”Against elections: The case for democracy” och publicerade förra helgen ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker (i Der Spiegel och The Correspondent).

Van Reybrouck uttrycker en besvikelse över att EU-ledare inte tar demokratifrågan på tillräckligt stort allvar och han föreslår ett återinförande av en grundläggande princip i den atenska demokratin: sortition.

Med sortition begär man inte av alla att rösta i en fråga som få människor förstår, skriver van Reybrouck. I stället slumpar man fram ett litet urval av befolkningen och ser till att dessa medborgare får tillräckligt bra grepp om en fråga för att kunna fatta ett helgjutet beslut. ”Ett välunderrättat tvärsnitt av samhället kan agera mer väl avvägt än ett helt samhälle som är illa underrättat.”

Som inspiration lyfter han fram Irland, där man bara för några veckor sedan lottade fram 99 medborgare till ett citizens’ assembly. Under året ska de diskutera fem frågor, bland annat abort och klimat, och får ta hjälp av alla experter de önskar.

Även i Australien har ett liknande försök gjorts tidigare i år: 350 medborgare lottades fram för att ta ställning till om delstaten South Australia skulle lagra kärnavfall från hela världen i öknen. Frågan ansågs vara alltför teknisk för en folkomröstning och alltför känslig för partipolitik. (Panelen beslutade till sist emot.)

En annan som har lyft frågan om sortition är demokratiforskaren Claudia Chwalisz, vars rapport ”The populist signal” nyligen publicerades av svenska tankesmedjan Arena Idé. Hon menar att demokratiska innovationer är en nödvändighet i dag för att motverka populismens utbredning.

Diskussioner om deltagardemokrati har kommit och gått. Det är en komplicerad fråga, men få torde invända mot att dagens demokrati behöver vitaliseras.

Detta var också en utgångspunkt för 2014 års Demokratiutredning vars slutbetänkande presenterades i januari i år. För att stärka ”mellanvalsdemokratin” föreslogs bland annat att det ska bli lättare för medborgare att delta i demokratin via en portal på nätet. Vad händer med dessa idéer?

Det är både tröttsamt och olyckligt hur vissa självutnämnda uttolkare av ”folkviljan” i dag åberopar den för att bygga upp föreställningar om en motsättning mellan ”vanliga människor” och ”etablissemanget” (som de egentligen själva tillhör).

Det bästa sättet att visa hur förenklat det resonemanget är borde vara en stärkt demokrati, som på riktigt engagerar och inkluderar folket. En demokrati där fler – också outsiders – får komma till tals.

Det skulle också kunna leda till en rikare offentlig debatt, som bättre hedrar de långa svenska traditionerna av tryck- och yttrandefrihet.