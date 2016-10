I veckan lanserades Volvos nya småsyskon Lynk & Co och suven 01 i Göteborg. Men kommer man att lyckas? SvD:s Jonas Fröberg som var på plats reder ut förutsättningarna.

Lynk & Co lanserades i veckan. SvD:s Jonas Fröberg var på plats. Foto: Björn Olsson

Hur ska världen reagera på den nya svenskutvecklade suven med konstigt namn som egentligen är kinesisk – och ska komma till Europa först om drygt två år?

Att man väljer att visa bilen så långt innan den når marknaden kan tolkas som att man vill ha reaktioner. Och efter att ha varit med på lanseringen i Göteborg i onsdags:

Här är min.

Å ena sidan är suven 01 från Lynk & Co tekniskt betydligt mer konventionell än vad den massiva reklamen vill få oss att tro. Där ropas modeord för unga ut som "född digital!" och "bildelning!".

Men själva bilen är en helt vanlig småsuv. Utan egentligt revolutionerande teknik. Det pratades exempelvis väldigt lite eldrift i Göteborg (även om det ska komma och bilen är förberedd för det). Den är visserligen snygg, men det finns fler snygga nya suvar; från Kia, Hyundai, Peugeot, Ford, Opel och alla andra som bilen ska tampas mot. Och de flesta pratar om att vara uppkopplade i dag.

Kommer kineserna som älskar västmärken att uppfatta det som kinesiskt eller europeiskt? Och hur ska det uppfattas i Europa och USA därefter?

Suvsegmentet är som en sockerbit omgivet av en tjock flugsvärm. Där kan man tjäna pengar och det växer snabbast av alla. Men trängseln är stor. Det innebär på sikt sjunkande vinstmarginaler. Att skapa en bil vars anspråk är att vara ungdomlig, uppkopplad och "nästan lyxig som en Volvo" – men till "priset av en Opel" känns därför rätt.

Men det blir minst sagt ekonomiskt krävande.

För att klara ekonomikalkylen har märkeschefen Alain Visser, (vid lanseringen iklädd ungdomliga jeans) slagit två flugor i en smäll.

Han kapar 30 procent av distributionskostanden genom att ta bort återförsäljarledet, därefter sparar han ytterligare på att endast ha ett fåtal "utrustningspaket" där kunden helt enkelt inte få välja ytterligare tillval.

Så paketerar han det som vore det den yttersta servicen för kunden. Det är inte bara innovativt. Det är smart.

Verkligt innovativt är planerna på bil-prenumerationer (som när man "får" en telefon i ett abonnemang) och bildelning med andra Lynk-ägare eftersom de unga storstadsborna allt mindre vill köpa bil traditionellt.

Men det återstår att se hur det fungerar i praktiken.

Smart men oprövat är också att öppna upp för andra aktörer att utveckla appar för bilen. Även det kan bli både succé och flopp.

Geelys mål är är att tjäna pengar. Och man sätter ett högt säljmål: Att sälja en halv miljon Lynk-bilar 2021 med fem modeller: 01, 02, 03 och så vidare, varav hälften i Kina.

Men hela projektet är en enorm risk: Bilen ska först lanseras i Kina i slutet av 2017. Då kommer det första stora eldprovet: Kommer kineserna som älskar västmärken att uppfatta det som kinesiskt eller europeiskt? Och hur ska det uppfattas i Europa och USA därefter?

Det finns ett färskt floppexempel: Kinesiska Chery lanserade det globala märket Qoros 2013. Jag minns Genévesalongen det året – Alla pratade om nya smarta, ungdomliga Qoros, som skulle lanseras i Europa två år senare. Jag stod längst bak på det årets mest besökta presskonferens på salongen. Stämningen var hög. Qoros utvecklade helt nya globala bilar med internationella toppkrafter.

Hela säkerhetsteamet kom från gamla Saab Automobile och chefdesignern Gert Hildebrand handplockades från trendiga Mini. För att vara ärlig: Det var minst lika stort ”buzz” runt Qoros som det är runt Lynk & Co nu. Men Qoros dog snart sotdöden. Bilarna blev för dyra, sålde dåligt och det saknades finansiell uthållighet.

Lynk & Co är dock annorlunda. Det ingår i samma koncern som stabila och högteknologiska Volvo, som de nu får kunnande, teknik och trovärdighet från. Man är beredd på att snabbt kunna övergå till eldrift genom den moderna bilplattformen som både Volvo och Lynk & Co delar utvecklingskostnader för – vilket är otroligt viktigt i en värld där biltillverkarna tvingas in i en hypersnabb och mycket dyr övergång till just el.

Lynk-märket är en naturlig fortsättning att skapa värde i Geelykoncernen. Men det är riskfyllt. Och de som bestämmer är kunderna.