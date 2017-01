Lykke Li i storfilm med rockstjärnor

Filmen har premiär i mars och den beskrivs som en kärlekshistoria som utspelar sig kring staden Austins alternativa musikscen. På rollistan finns stora namn som Rooney Mara, Ryan Gosling och Natalie Portman.

Hur Lykke Li och de andra artisterna syns i filmen är ännu inte känt, men Malick har setts filma vid flera spelningar i Austin under de senaste åren – bland annat när Rooney Mara spelade gitarr tillsammans med bandet The Black Lips på en festival. Vid ett annat tillfälle ska Christian Bale ha hoppat in på bongotrummor i bandet Fleet Foxes.