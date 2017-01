Har föreställningen om lycka kapats av näringslivet och den politiska sfären? Den brittiske sociologen William Davies hävdar i sin nya bok att vårt känsloliv analyseras, manipuleras och utnyttjas för kommersiella och ideologiska syften.

Foto: Adam Wrafter

Om en strof som ”Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar lyckan får” inte låter helt tillförlitlig, kan man frestas att ta saken i egna händer. I vår sekulariserade och självfixerade tid förefaller lyckan snarare vara nåbar genom till exempel träning, konsumtion, viljestyrka eller goda råd.

Hos nätbokhandeln Adlibris ger ”lycka” 575 träffar, till stor del självhjälpsböcker. Kan ”Lycka! En handbok i konsten att leva” av Dalai Lama leda mig till livslång sällhet? Eller ska jag pröva ”Vägra följa John. Genvägen till framgång och lycka”, ”Lev lyckligare. En praktisk guide till lycka, framgång och välmående” eller ”Lycka nu. En praktisk guide till mindfulness”?

Trots det rika utbudet av lyckomanualer förefaller allt fler lida av stress, depression och liknande åkommor, vilket inte minst visas av den omfattande förskrivningen av psykofarmaka. Och strömmen av självförhärligande beskrivningar på Facebook bör nog tas med några nypor salt; här är det framgång och optimism som gäller, att skylta med att man avviker från lyckonormen medför sociala och karriärmässiga risker. I det sammanhanget vore det opassande att citera Tjechovs anmärkning att de lyckligaste människorna också är de tråkigaste och tröttsammaste.

Annons X

Otaliga föredragshållare predikar att anställda uppnår ökad lycka – och därmed effektivitet – genom positivt tänkande. Metodens baksida är att den som misslyckas kan anses ha sig själv att skylla. Människor som har blivit ­kanonmat i en spekulationsekonomi ordineras positiv psykologi eller kognitiv beteendeterapi för att styra om sina negativa känslor. I lyckokulturen är det socialt stigma och sjukdomssymtom att vara pessimistisk eller olycklig.

Ett problem är förstås själva lycko­begreppet och vad vi lägger i det. Handlar det om hastigt uppblossande ögonblick eller en mer varaktig känsla av välbehag och tillfredsställelse? Är graden av lycka mätbar?

Det är oklart, men att vår dröm om lyckan är användbar visar den brittiske ekonomen och sociologen William Davies i boken ”The happiness industry: How the government and big business sold us well-being” (Verso). Han hävdar att föreställningen har kapats av näringslivet och den politiska sfären, och att vårt känsloliv med alltmer utstuderade metoder har kommit att analyseras, manipuleras och utnyttjas för kommersiella och ideologiska syften. Det är en utveckling förknippad med nyliberalismen och dess vinstmaximeringsideal som Davies tidigare har ägnat särskilda studier.

Begrepp som vänskap och moral, som förr inte återfanns i den kapitalistiska verktygslådan, har befunnits vara effektiva för lönsamheten. Beteende- och neurovetenskapliga rön används för påverkan och marknadsföring. Psykologin och dess upptagenhet vid jaget flyttar fokus från de politiska, ekonomiska och sociala omständigheter som är roten till många människors oro och olycka. I stället för att förändra förhållandena påverkar man de drabbades inställning i positiv riktning. Idealet är att vi ska vara entusiastiska på arbetsplatsen och köpsugna i shoppinggallerian.

I boken nämns bland annat den tyngdpunktsförskjutning som kunde observeras vid Världsekonomiskt forum i Davos 2014: 25 seminarier behandlade sådant som mindfulness, avslappning, positiv psykologi, buddism och kognitiv beteendeterapi. Åtskilliga länder publicerar regelbundet statistik över nationens ”well-being”.

Davies tar avstamp i utilitarismens syn att rätt handling är den som skänker mest lycka eller välbefinnande till största möjliga antal människor, och följer sedan lyckobregreppets turer inom psykiatrin, farmakologin och reklamen. Men definitionsfrågan svävar fortfarande olöst. Välfärd kan mätas enligt vissa parametrar, samhället kan skapa förutsättningar för ett gott liv, och studier visar att depression är vanligare ju mer ojämlikt ett samhälle är. Men staten kan knappast ange vad som är lycka.

Läkemedelsindustrins behov av dia­gnoser för att kunna lansera nya mediciner har bidragit till att också besvär som hör till ett normalt liv i många fall klassas som åkommor möjliga att behandla. I den senaste upplagan av det amerikanska psykiatrikerförbundets handbok – ”Diagnostic and statistical manual” (DSM-5, 2013) – finns diagnoser för bland annat blyghet och sorg efter en avliden närstående. I en artikel i British Medical Journal uppgavs att tre fjärdedelar av experterna som står bakom DSM-definitionerna själva har förbindelser med läkemedelsindustrin.

Man bör påminna sig att psykiatriska ­diagnoser inte baseras på objektiva fakta, utan är resultat av observationer och tolkningar och kan uppvisa stora variationer. Medicinering mot ­depression har förekommit i omkring femtio år, men ännu är det inte klarlagt hur de antidepressiva preparaten egentligen fungerar.

Eftersom vad som klassas som psykiska störningar hos anställda bedöms kosta företag väldiga summor, satsar många på humörhöjande åtgärder genom ”lyckokonsulter”, positivt tänkande och positiv psykologi för att blockera olämpliga tankar och minnen. Mer eller mindre uttalat finns här utgångspunkten att vi kan välja att vara lyckliga.

Att studera, bedöma och korrigera anställdas och konsumenters känsloliv är ett växande forskningsfält som innefattar opinionsmätningar, magnet­kamerastudier av hjärnan, och ansikts- och ögonrörelseavläsning. Om de anställda är på gott humör blir de inte bara mer samarbetsvilliga, enligt en amerikansk studie ökar deras produktivitet med upp till 12 procent.

Davies berättar om beteendevetaren John B Watson som 1915 blev ordförande för det amerikanska psykiatrikerförbundet. Han ansåg att människor kunde studeras på samma sätt som han observerat laboratorieråttor, alltså att man skulle koncentrera sig på individens reaktion på stimuli och bortse från diffusa faktorer som medvetande och vilja. På så sätt skulle psykiatrin bli mer vetenskapligt präglad och ett verktyg för riktad påverkan. Senare kom Watson att arbeta för den stora reklambyrån J Walter Thompson, där han lärde ut hur konsumenternas handlingar och känslor kan styras av annonsören. Steget är inte så långt som det förefaller; psykologi är en ung disciplin i USA, och den kom från början att sammankopplas med näringslivet och snabba sociala förändringar.

Med ny teknik blir denna ”ekonomiska beteendevetenskap” alltmer raffinerad och försåtlig. Om man vill kontrollera andra människor anses det nu mer effektivt att vädja till deras moral och identitet än till egennyttan. Att känslor som lycka, tillgivenhet och vänskap inte tillmäts egenvärde, utan ses som verktyg för ökad profit och effektivitet, betraktar Davies som ett slags tragedi. Det har till stor del möjliggjorts genom den tekniska utvecklingen, inte minst i sociala medier.

Algoritmer konstrueras för att läsa av attityder och känsloströmmar i Twitterflöden, där deltagarna förmodas uttrycka sig ärligare än om de deltar i en enkät. I ett kritiserat experiment 2014 påverkade Facebook hundratusentals användares sinnesstämning genom att manipulera deras nyhetsflöden. En ”humörapp” i mobilen kan registrera dina känslosvängningar på samma sätt som dina löprundor kan bokföras.

”Friendvertising” – ungefär ”vänonsering” – är ett marknadsföringsbegrepp som anger att en annonsör i stället för att rikta sitt budskap direkt till de presumtiva konsumenterna, går vägen via inflytelserika personer i sociala medier. När dessa rekommenderar exempelvis ett visst varumärke tillmäts budskapet solid trovärdighet. I de här sammanhangen talar man också om ”känslosmitta”, då man kan följa hur positiva och negativa stimuli fortplantar sig genom sociala nätverk.

Med kunskaper från bland annat socialpsykologi satsar ­företag på ”viral marknadsföring” genom till exempel Youtube, där profiler som svenske Pewdipie kan ha tiotals miljoner ofta mycket unga följare, som inte är medvetna om att deras internethjälte tjänar stora summor också på förtäckt reklam. ­Metoderna är naturligtvis användbara även för ideologiskt betingade kampanjer.

Davies menar att det som gör sociala medier så attraktiva, för att inte säga beroendeframkallande, är att de erbjuder ett socialt sammanhang utan frustrationer och förpliktelser. Mobilens relationer sker på ens egna villkor, kontakter som i första hand är till för att bekräfta självbilden. Men att se andra männi­skor som verktyg för den egna tillfredsställelsen betyder också en devalvering av verklig vänskap, kärlek och generositet.

Det har blivit allt viktigare att skapa känslomässiga relationer till anställda och konsumenter. Löneförhöjningar och bonusar ska gärna upplevas som gåvor, och även om det är svårt för en multinationell koncern att knyta vänskapsband med kunderna, kan man nå en bit på vägen genom att arbeta med ett personligt tilltal och skapa känslor av tacksamhet genom att till exempel gratis erbjuda varor och tjänster. Google och Facebook samlar in enorma mängder information om brukarna som sedan kan användas för riktad marknadsföring.

William Davies skriver att sådant som börjar som fundamentala idéer om upplysning och humanism plötsligt vänds till metoder för att ”sälja prylar som ingen behöver, få människor att arbeta hårdare för chefer som inte respekterar dem, och foga sig i målsättningar över vilka de inte har någon talan”.

Här är det kanske också på sin plats att påminna om den gamla sanningen att om någonting är gratis, så är det i själva verket sannolikt man själv som är varan.