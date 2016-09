Lurarna som gud glömde: 9 telefoner som floppade

Blackberry Storm (2008)

Foto: Paul Sakuma/AP

Kanadensiska Research In Motion, RIM, skapade med mobilserien Blackberry en kultförklarad pryl. Mest tack vare sitt fysiska tangentbord. När RIM ville svara på Apples första Iphone tog man istället bort det. Det blev ingen succé.

Telefonen led bland annat av liten skärm, buggigt operativsystem och dålig prestanda. 500 000 Storm såldes första månaden och i januari 2009 hade en miljon sålts. Men Verizon fick returnera nästan alla telefoner som hade sålts 2008 och gick med drygt 500 miljoner dollar i förlust.

Storm fick många dåliga recensioner. I boken ”Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry” från 2015 beskrev författarna den som den enskilt största katastrofen i smartphonens historia. Den brittiske komikern Stephen Fry sågade Storm vid fotknölarna och skrev så här på sin blogg:

”Att se någon skriva ett mejl på en Storm är som att se en antilop försöka öppna ett packet cigaretter.”