Lördagen den 14 april 1917 hade SvD ett fotografi på förstasidan som visade ett märkligt sällskap gående från Stockholms centralstation. ”Ryska landsflyktiga på hemresa öfver Stockholm” löd rubriken.

”Med Malmötåget anlände i går förmiddag till Stockholm en grupp ryska revolutionärer, som under kriget uppehållit sig i Schweiz och nu genom utfästelser af den provisoriska regeringen i Petersburg beredts tillfälle att återvända hem. Resenärerna, trettio till antalet, togo under uppehållet in på Regina och fortsatte på aftonen resan norrut. Bland dem befunno sig flera framstående revolutionsagitatorer, hvilka under det gamla regementet i Ryssland nödgades fly.”

Det var alltså Lenin och hans entourage som passerade, vilket var en stor nyhet som det skrevs om i flera dagar.

Dagen efter kommenterades ”Det ryska flyktingsbesöket”, men frågeställningen gällde oron att Lenin och de andra samhällsomstörtarna inte skulle släppas in i Ryssland, och i stället ställa till med revolution någon annanstans.

Att en socialistisk revolution i Rysslandskulle få vittomfattande effekter på åtminstone halva jordklotet, och att Sverige i detta ögonblick faktiskt spelade en liten roll, verkade inte vara någon fråga.

Ytterligare en dag senare konstaterades att ”de engelska och franska regeringarna hysa tvekan om lämpligheten att släppa fram dessa landsflyktiga ryssar”

Inställningen till Lenins genomresa berodde snarast av vilken sida man föredrog i det pågående Första världskriget. Det fick följden att en tyskvänlig höger närmast önskade Lenin lycka till, medan vissa tyskfientliga socialister befarade att revolutionärerna skulle försvaga Ryssland.

Framtidens strid hade man inte tid att tänka på.

SvD tog tillfället i akt att använda Lenins besök till att påvisa splittringen i den svenska vänstern, i den eleganta ledaren ”Landsflyktens charme” den 17 april 1917.

Lenin är bakom lucka 17 (så klart) i ledarredaktionens julkalender, som i år bygger på fynd ur SvD:s nya digitala sidarkiv.