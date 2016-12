Foto: Joanna Andreasson

Det är oklart om det beror på fåfänga eller omsorg om varumärket, men få saker engagerar svensk press så mycket som när landet nämns av utrikiska betraktare. Och reaktionerna varierar verkligen.

När utländsk press beskriver ett svenskt ekonomiskt under, som The Economist gjorde häromåret, bröstar vi upp oss. När utländsk press i stället beskriver svenska integrationsproblem påpekar vi gärna att bevakningen är vinklad.

En betraktare, vars rapportering från Sverige tilldrog sig många spaltmeter, var brittiska The Observers Roland Huntford. Huntford var bosatt i Sverige, och till honom vände sig även andra stora internationella tidningar, som Washington Post, när de ville ha artiklar om Sverige.

Roland Huntford var tidigt ofin nog att påpeka att den svenska självbilden möjligen var uppblåst, att svenska politiker som Olof Palme kanske inte var så lysande stjärnor internationellt som man trodde och att det svenska politiska systemet sannolikt även hade baksidor. Hans artiklar refererades inte sällan med viss förvåning i svensk press.

1971 utgav Huntford boken ”The New Totalitarians”, vilken tog kritiken av Sverige till en ny nivå. Tesen var att Sverige mer eller mindre hade utvecklats till en socialdemokratisk enpartistat och att varje del av samhälls- och privatlivet hade politiserats.

The New Totalitarians föll inte i god jord – åtminstone inte i Sverige. Den 14 mars 1972 anmäldes den på SvD:s kultursidor under rubriken ”Är svenskarna obegripliga?”

”Det är svårt att begripa hur en person som bott i landet sedan 1963 lyckats med konststycket att så grundligt missförstå olika företeelser i Sverige”, skrev recensenten som sedan radade upp några av Huntfords påståenden. Som ”Svenskarna tycker om att kontrolleras”, ”Våra barn sägs vara helt i byråkratisn händer”, ”Avtalsförhandlingarna är fejkade och uppgjorda på förhand”, eller ”Journalisterna är inget annat än viljelösa hantlangare åt regering och organisationer”.

Särskilt det sistnämnda tycks ha upprört, ty i slutet av anmälan känner sig kulturskribenten ändå tvungen att påpeka att ”det finns faktiskt kritiker som inte styrs från kanslihuset”.

Boken översattes året efter till svenska, ”Det blinda Sverige”, vilket också ledde till rubriker, såsom ”Mr Huntfords Gallimattias” (19/11–72).

Boken kvar i det kollektiva minnet länge. Flera år efteråt kunde kulturskribenter använda den som ett slags referenspunkt på illasinnad avund. ”En bok som närmast andades hat och som var fylld med sakfel”, hette det i en understreckare den 8 april 1976.

När den franske journalisten Guy de Faramond, Le Mondes man i Sverige, 1977 skrev en betydligt mindre uppmärksammad men mer välvillig skildring, var tacksamheten stor. Genom en debattartikel den 18 juni 1977 kunde SvD meddela att ”Myten om den underdånige och tacksamme svenske medborgaren som skapades av Roland Huntford i boken ’The New Totalitarians’ har nu vederlagts av franske journalisten Guy de Faramond i en skrift som snabbt borde översättas till engelska och delas ut till behövande.”

Det var ”En skänk från ovan till UD!”, hette det.

Det framgick också att ”UD:s pressbyrå har köpt en del av upplagan för distribution genom ambassaderna och det förefaller lika klokt som djärvt.”

Sverige kunde andas ut.

Fyra decennier senare tycks vi lika obenägna att ta till oss skarpt formulerad kritik.

Huntford, född 1927, lever förresten än idag, i Cambridge, och har sedan åren i Sverige främst gjort sig känd med biografier över polarforskare.

